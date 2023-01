Qui est Yammy B ? | Le soleil

YAMMY B était un criminel qui a passé plus de quatre décennies derrière les barreaux.

Il s’est depuis réformé et a pour mission d’éloigner les autres de la vie de crime dans laquelle il s’est retrouvé il y a des années. C’est ce que nous savons de lui.

Yammy B a une chaîne YouTube où il partage des histoires de son temps en prison

Qui est Yammy B ?

Yammy B est un ancien criminel, connu pour avoir violemment volé des trafiquants de drogue pour aider sa dépendance aux opioïdes.

Il est né d’un père indien et d’une mère galloise, et a grandi dans l’est de Londres.

Il a eu une éducation difficile, étant placé en famille d’accueil à l’âge de deux ans, puis placé en famille d’accueil à l’âge de 10 ans en raison de la mauvaise santé de son père.

Il a été impliqué dans des activités criminelles dès son plus jeune âge et a été condamné à six mois au centre de détention pour mineurs de Stanford House alors qu’il avait 13 ans pour ABH sur un membre du personnel du foyer de ses enfants.

Quel est le vrai nom de Yammy B ?

Son vrai nom est Samson Bee.

Il a reçu le surnom de Yammy B comme en patois, igname quelque chose, c’est le prendre ou le manger, ce qu’il a suggéré est essentiellement ce qu’il a fait en ce qui concerne les drogues de classe A.

Combien de temps Yammy B a-t-il passé en prison ?

Au total, il a passé 43 ans dans diverses prisons à travers le Royaume-Uni.

Il a reçu une fois un mandat royal de la reine Elizabeth II, après avoir sauvé une agente de probation de la prison qui était attaquée par un codétenu.

Il a fini par avoir 290 jours d’annulation de sa peine.

Qu’a dit Yammy B ?

Après avoir passé plus de 40 ans en prison, Bee dit qu’il a maintenant changé et est devenu une personne plus spirituelle.

Dans une interview avec Inside Time, qui est le journal national pour les prisonniers et les détenus, il a déclaré que les personnes en prison devraient être encouragées par son histoire et qu’elles peuvent changer leur vie pour le mieux.

Que fait Yammy B maintenant ?

Bee est apparu dans divers podcasts, où il détaille son séjour en prison et sa carrière criminelle.

Il a également sa propre chaîne YouTube appelée Yammy B TV, où il partage des histoires d’autres criminels ainsi que ses propres expériences.

Il a raconté sur sa chaîne des histoires sur des criminels notoires tels que les jumeaux Kray, Charles Bronson et Tony Argent.