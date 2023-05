Qui est Yam Yam Arocho ? 5 choses sur le candidat ‘Survivor 44’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robert Voets/CBS

Yam Yam Arocho est un concurrent de la saison 44 de « Survivor ».

Il est le premier joueur « Survivor » à vivre à Porto Rico.

Il est propriétaire d’un salon.

Yam Yam Arocho a été un personnage hors concours sur Survivant 44. Le joueur de 36 ans a une personnalité pétillante qui a fait de lui un favori des fans dès le tout premier épisode. Yam Yam a fait preuve d’un grand sens du jeu en travaillant avec ses alliés Tika Caroline Wiger et Carson Garret tout au long de la post-fusion. Si Yam Yam atteint le Final 3, son histoire de vie attachante pourrait lui assurer le prix d’un million de dollars. Voici tout ce que vous devez savoir sur Yam Yam.

Yam Yam vient de Porto Rico.

Yam Yam est originaire de Bayamon, Porto Rico, mais il vit maintenant à San Juan. Yam Yam a fait Survivant l’histoire en tant que premier candidat à résider à Porto Rico. Il est également le premier candidat à vivre sur un territoire américain au moment du tournage.

Il a survécu à l’ouragan Maria.

Yam Yam vivait à Porto Rico lorsque l’ouragan Maria a frappé en 2017. Il a parlé de cette expérience déchirante dans son entretien d’avant-match avec Parade. « J’ai dû faire face à la rareté des ressources dont tout le monde souffrait. Et diriger une entreprise de plus de 25 personnes étant si jeune. J’avais environ 31 ans à l’époque », a-t-il déclaré. « Les gens plus âgés que moi me regardaient comme si j’allais leur donner les réponses et leur donner l’espoir de » Est-ce que ça va aller? Est-ce que tout ira bien ? ”

Il possède un salon.

Yam Yam est propriétaire du salon Beauté Miranda à Porto Rico. L’entreprise est située à Condado, une banlieue de San Juan. Yam Yam fait la promotion de son salon sur son Instagram.

Il est gay.

Yam Yam est un homme gai et fier. Il est en fait l’un des six candidats queer de la saison 44 de Survivant. Les autres sont Frannie Marin, Josh Wilder, Claire Rafson, Caroline Wigeret Matthew Grinstead Mayle.

Il est marié.

Yam Yam exhibe son mari, Karim Saenz, sur son Instagram tout le temps ! Le couple s’est marié le 22 mars 2021 à San Juan. À l’occasion de leur 1er anniversaire, Yam Yam a partagé un hommage Instagram à Karim. Il a écrit: « Merci de nous avoir permis de vivre ensemble tous ces jours et de grandir à partir de chaque expérience, conversation, rire et larme. »

