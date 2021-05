Qui est Yair Lapid, le futur premier ministre d’Israël?

JÉRUSALEM – Yair Lapid, le politicien centriste et ancienne célébrité médiatique dont le parti a pris la deuxième place lors des élections israéliennes de mars, s’était engagé à renoncer à la fonction de Premier ministre si c’est ce qu’il fallait pour former une coalition de divers partis qui pourraient chasser le Premier ministre Benjamin Netanyahu du pouvoir . L’exercice inhabituel d’humilité politique ne découlait pas de la modestie, mais des difficultés auxquelles il savait qu’il serait confronté pour obtenir un soutien parlementaire suffisant pour former un gouvernement alternatif. Maintenant, après que M. Netanyahu n’a pas réussi à former une coalition viable avant la date limite de minuit de mardi, les compétences politiques et la sincérité de M. Lapid seront mises à l’épreuve. Le président, Reuven Rivlin, lui a donné la prochaine chance de concocter un gouvernement qui pourrait envoyer M. Netanyahu dans l’opposition et mettre fin à l’impasse politique d’Israël. Le parti de M. Lapid, Yesh Atid (Il y a un avenir), a remporté 17 sièges lors de l’élection non concluante, le quatrième d’Israël en deux ans. Mais son chemin vers le pouvoir est entravé par la nature disparate du bloc anti-Netanyahu, qui est composé de nombreux petits partis aux agendas conflictuels. Certains de ses éléments de droite considèrent M. Lapid comme trop de gauche pour diriger un gouvernement alternatif.

M. Netanyahu avait présenté sa propre campagne comme un affrontement contre M. Lapid, le rejetant comme un poids léger. M. Lapid a mené une campagne discrète appelant à préserver la démocratie libérale et à contrecarrer l’objectif déclaré de M. Netanyahu de former un gouvernement composé de partis de droite et religieux, dépendant de rabbins ultra-orthodoxes et d’extrémistes ultranationalistes.

M. Lapid a également appelé à protéger le pouvoir judiciaire contre M. Netanyahu, qui est jugé pour corruption et qui, avec ses alliés de droite et religieux, avait l’intention de restreindre les pouvoirs de la Cour suprême et éventuellement de rechercher une sorte de immunité de poursuites. S’adressant aux militants du parti avant les élections, M. Lapid a décrit la coalition que M. Netanyahu voulait former comme «un gouvernement extrémiste, homophobe, chauvin, raciste et antidémocratique», et a déclaré: «c’est un gouvernement où personne ne représente les travailleurs. , les gens qui paient des impôts et croient en l’état de droit. »

En tant qu’ancien ministre des Finances du gouvernement dirigé par Netanyahu formé en 2013, M. Lapid a institué des réformes destinées à partager le fardeau national de manière plus équitable entre les Israéliens traditionnels et les hommes ultra-orthodoxes qui choisissent l’étude de la Torah à plein temps plutôt que le travail et le service militaire, et dépendent des paiements de charité et de bien-être. La plupart de ses politiques ont été annulées par les gouvernements successifs. Lors de trois élections en 2019 et 2020, Yesh Atid de M. Lapid s’est présenté dans une alliance centriste tripartite appelée Kakhol lavan, dirigée par Benny Gantz, un ancien chef d’état-major de l’armée. M. Lapid s’est séparé de Kakhol lavan après que M. Gantz a renié une promesse électorale principale et s’est associé à M. Netanyahu pour former un gouvernement d’unité inquiet – et de courte durée – après les élections de l’année dernière. Après une carrière très réussie en tant que journaliste et animateur de télévision populaire, M. Lapid a été la surprise de l’élection de 2013 lorsque, en tant que novice politique, son parti a dépassé les attentes et s’est classé deuxième, faisant de lui le principal courtier du pouvoir dans la formation de la coalition. Son père, Yosef Lapid, un survivant de l’Holocauste et un homme politique antireligieux, a également dirigé un parti centriste et a été ministre de la Justice. Sa mère, Shulamit Lapid, est une romancière bien connue. Boxeur amateur connu pour ses vêtements noirs décontractés chics, M. Lapid est monté au pouvoir à la faveur des manifestations pour la justice sociale de 2011, donnant la parole à la classe moyenne en difficulté d’Israël. Sur le conflit israélo-palestinien, il est resté sur le terrain d’entente, présentant des positions sûres au sein du consensus juif israélien.