Qui est Yahya Sinwar, le leader du Hamas à Gaza pourchassé par Israël ?

ASHDOD, Israël — L’armée israélienne a qualifié le chef du Hamas, Yahya Sinwar, d’« homme mort ambulant » et, tandis que les préparatifs d’une invasion terrestre de Gaza s’accélèrent, sa chasse semble également ouverte.

« Il a choisi d’envoyer des bouchers dans nos chambres pour tuer nos bébés », a déclaré samedi le lieutenant-colonel Peter Lerner, porte-parole de l’armée israélienne, à NBC News. « Et lorsqu’ils ont choisi d’aller de front contre Israël, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Un mort qui marche. Nous y reviendrons pour l’homme.

Sinwar se cacherait dans le labyrinthe de tunnels utilisés par les militants du Hamas à Gaza pour cacher des armes, des combattants et des otages, ont déclaré des responsables israéliens.

Mais il était recherché bien avant que les militants du Hamas ne lancent une attaque terroriste coordonnée contre les kibboutzim, les festivals de musique et les rues de la ville le 7 octobre.

Né dans un camp de réfugiés de Gaza au début des années 1960, Sinwar a rejoint le Hamas après sa création en 1987, acquérant une réputation de brutalité après avoir apparemment contribué à la formation des forces de sécurité intérieure du groupe militant, selon son profil par Conseil européen des relations extérieuresun groupe de réflexion.

Il a été capturé par Israël deux ans plus tard et condamné à la prison à vie pour son rôle dans l’assassinat de soldats israéliens et de collaborateurs palestiniens. Mais être derrière les barreaux ne l’a pas empêché de gravir les échelons du groupe, et cela lui a également donné l’opportunité d’apprendre à parler l’hébreu – la langue de ses ennemis.

Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, dans la ville de Gaza en avril 2022. Ali Jadallah / Agence Anadolu via Getty Images

Sinwar a été libéré en 2011, l’un des plus de 1 000 Palestiniens libérés en échange d’un soldat israélien, Gilad Shalit, pris en otage par le Hamas et détenu pendant cinq ans. À l’époque, les émotions étaient mitigées face à cet échange déséquilibré, qui a permis à d’autres prisonniers violents de se libérer.

Son expérience en prison a peut-être rendu Sinwar « particulièrement sensible » au sort des détenus palestiniens et explique probablement son approbation d’une opération d’une telle envergure visant à enlever des otages, selon Michael Horowitz, analyste géopolitique et sécuritaire.

« L’une de ses premières attaques connues contre Israël a été l’enlèvement de deux soldats israéliens », a déclaré Horowitz, chef des renseignements de Le Beck International, ajoutant que Sinwar « a promis de libérer les prisonniers » depuis qu’il a été élu à la tête de l’organisation. Hamas à Gaza lors d’un scrutin secret en 2017.

Après avoir succédé à l’ancien dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh, Sinwar a tenté d’améliorer les relations avec l’Égypte et le Fatah, la faction qui contrôle l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et est considérée comme plus laïque et modérée, selon le rapport de l’ECFR.

Sinwar a également tenté de faire pression sur Israël pour qu’il lève son blocus militaire sur Gaza par une campagne de diplomatie publique et, dans le même temps, en organisant et en sanctionnant des manifestations palestiniennes à grande échelle à la frontière israélienne, a déclaré Horowitz.

En 2018, Sinwar a déclaré Le New York Times que les Palestiniens « préféreraient gagner leurs droits par des moyens doux et pacifiques », mais qu’ils avaient également « le droit de les gagner par la résistance ».

Mais ayant apparemment fait peu de progrès dans cette stratégie, Sinwar a récemment fait face à une « opposition notable » lors d’élections internes au Hamas, a déclaré Horowitz.

« Cela l’a peut-être poussé à revenir à une confrontation à grande échelle », a-t-il déclaré, ajoutant que Mohammed Deif, le commandant des Brigades Qassam, la branche militaire du Hamas, était « connu comme un partisan de la ligne dure ». C’est Deif qui a orchestré les attaques terrestres, maritimes et aériennes contre Israël, qu’il a qualifiées de « déluge d’al-Aqsa ».

Militants du Hamas lors d’un événement organisé par Yahya Sinwar dans la ville de Gaza en mai 2021. Marcus Yam / Los Angeles Times via le fichier Getty Images

Les efforts diplomatiques de Sinwar ne peuvent être considérés comme une campagne de désinformation intentionnelle du Hamas, selon HA Hellyer, spécialiste de la géopolitique et de la sécurité au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres.

« Nous avons eu l’impression à plusieurs reprises que le Hamas n’était pas intéressé par la confrontation, n’était pas intéressé par l’escalade ou essayait de trouver une autre façon de faire les choses », a-t-il déclaré, ajoutant que les dernières attaques montraient que ce n’était pas le cas. priorité primordiale » des personnalités clés du Hamas.

« Même les rapports indiquant qu’il y avait eu des avertissements, personne ne savait que c’était ce qui était prévu », a déclaré Hellyer. « Je ne suis même pas sûr, franchement, si le Hamas avait prédit ou prévu l’ampleur des dégâts qu’il serait capable de causer. Et bien sûr, de toute façon, tous les membres du Hamas ne savaient pas ce qui se passait. »

L’offensive terrestre d’Israël n’est pas seulement une chasse à Sinwar, mais une mission visant à éradiquer tout le pouvoir du Hamas à Gaza, a déclaré Hellyer, ajoutant que cela mettrait en danger de nombreuses vies palestiniennes innocentes.

« En combinant cela avec une zone incroyablement densément peuplée, qui connaît une nourriture limitée, des coupures d’électricité, un manque d’eau et de carburant, nous sommes déjà au milieu d’une catastrophe humanitaire et je pense que cela va s’intensifier de manière exponentielle », a-t-il déclaré.

Raf Sanchez a fait un reportage depuis Ashdod, en Israël, et Doha Madani depuis Londres.