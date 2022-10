Qui est Willie Spence ? Des faits sur la star d’American Idol seraient morts – Hollywood Life

Willie Spencele finaliste de la saison 19 de Idole américaine, serait décédé après avoir succombé aux blessures d’un accident de voiture le 11 octobre dans le Tennessee. Le talent montant, qui a parlé avec HollywoodLa Vie en 2021 sur ses ambitions professionnelles, n’avait que 23 ans au moment du drame. Malheureusement, sa dernière publication sur Instagram était une annonce pour un prochain concert à Londres.

Le journal local du chanteur, Douglas Maintenant, a été le premier à annoncer la nouvelle de sa mort sur Facebook. “Il était un talent extraordinaire et un rayon de lumière pour des millions de personnes à travers le monde”, a ajouté le média. “Il va nous manquer.” Katharine McPheequi a joué avec Willie pendant son temps sur Idole, a pris son histoire Instagram peu de temps après l’annonce, écrivant: “La vie est si injuste et rien n’est jamais promis.” Elle a ajouté: “Dieu accorde la paix à ton âme Willie. Ce fut un plaisir de chanter avec vous et de vous connaître.

Continuez à lire pour en savoir plus sur le chanteur exceptionnel, ci-dessous.

1. Wille a subi une importante perte de poids

Avant son audition sur Idole américaine, Willie a parlé d’un problème de santé qui l’a poussé à perdre du poids pour sauver sa propre vie. “Je me suis rendu à l’hôpital pour faire un examen parce que j’avais mal à la poitrine”, a expliqué Willie. « Les médecins m’ont dit qu’ils avaient trouvé du liquide dans mes poumons. Je pesais 600 livres. Quand ils m’ont dit cela, je savais que je devais me concentrer davantage sur ma santé. Je suis passé de 600 livres à 400 livres.

2. Comment Willie a-t-il perdu du poids ?

L’histoire de Willie a impressionné l’hôte, Ryan Seacrest, qui lui a demandé comment il avait pu se remettre en forme. “Mon alimentation en était une grande partie”, a admis Willie. « J’ai un entraîneur maintenant. Je vais mieux. Je n’ai pas de liquide. Au total, Willie a perdu plus de 180 livres au moment où il a auditionné. “Je suis juste en bonne santé et je me concentre”, a-t-il déclaré. “Si je n’ai pas une bonne santé, je ne pourrai pas chanter.”

3. Willie a déjà sorti sa propre musique originale

On ne sait toujours pas comment les choses se dérouleront pour Willie sur Idole américaine, mais il travaille déjà à la réalisation de son rêve de devenir musicien. Plus tôt cette année, Willie a sorti son dernier single, “So Gone”, et a même sorti un clip vidéo pour la chanson. Sur sa page YouTube officielle, il publie de nombreuses vidéos de lui couvrant les chansons d’autres artistes, mais partage également sa propre musique originale.

4. Willie est extrêmement proche de sa famille

Willie remercie sa famille de l’avoir aidé à traverser les moments difficiles. “Je fais ça pour ma famille”, a-t-il déclaré avant son audition. « Ils m’ont toujours soutenu. Ils sont là depuis le tout début. » Au cours de la semaine phare, Willie a ajouté: «Cette année a été une année difficile. Être à l’hôpital m’a vraiment fait peur. Je pensais que je n’allais pas survivre. Ma famille m’a également aidé à traverser cette épreuve et je lui en suis très reconnaissant.

La famille de Willie a même fait une apparition virtuelle pendant l’épisode. “Nous t’aimons tous de tout notre cœur”, sa mère, Sharon, a jailli. “Nous prions pour que vous continuiez et que Dieu vous laisse gravir cette échelle de succès avec Idole américaine.”