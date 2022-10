Qui est Will Sharpe ? À propos de l’acteur jouant Ethan dans “The White Lotus” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Will est un nouvel acteur de Le Lotus Blanc saison 2.

Will est originaire d’Angleterre.

Will a deux enfants.

Le Lotus Blanc introduit de nouveaux visages dans la première de la saison 2, y compris Will Sharpe. Le personnage de Will joue aux côtés Jennifer Coolidge et plus encore alors que l’émission se concentre sur la station balnéaire de White Lotus en Sicile. Dès le premier épisode, Will nous a tous intrigués.

Vous vous demandez sûrement : qui est Will Sharpe ? Le joueur de 36 ans est connu pour son travail devant et derrière la caméra. Apprenez à connaître Will en tant que Le Lotus Blanc la saison 2 continue.

1. Will Sharpe incarne Ethan Spiller dans Le Lotus Blanc.

Ethan est l’un des invités du complexe The White Lotus en Sicile. Ethan et sa femme Harper (Place Aubrey), accompagner son colocataire d’université, Cameron (Théo James), et sa femme, Daphné (Mégann Fahy), en vacances. Tout de suite, Harper n’aime pas trop l’ami de son mari et pense que Cameron pourrait avoir des arrière-pensées pour les inviter au voyage.

2. Will est en couple.

Will et actrice Sophie Di Martino sont actuellement en couple. Sophia est surtout connue pour avoir joué Sylvie/Lady Loki dans la série Disney+ Loki. Will et Sophia ont deux enfants ensemble.

3. Will vient d’Angleterre.

Il peut avoir un accent américain dans Le Lotus Blancmais Will n’est pas américain Will est né à Londres mais a grandi à Tokyo jusqu’à l’âge de 8 ans, selon Le gardien. À son retour à Londres, il étudie au Winchester College et à l’Université de Cambridge.

4. Will est également scénariste et réalisateur.

Will a eu son moment d’évasion en écrivant, en réalisant et en jouant dans la série Flowers. La comédie dramatique britannique mettait en vedette Will, Sophia et Olivia Colman. Fleurs suivi les membres de la famille Flowers. La première saison a remporté le BAFTA Television Award de la meilleure comédie scénarisée.

5. Will a un trouble bipolaire.

Will a parlé de son diagnostic tout en discutant Fleurs. “L’autre chose dont je suis heureux de parler, c’est que j’ai un bipolaire de type deux”, a déclaré Will. Le gardien en 2018. “Donc, beaucoup de choses sur lesquelles j’écris ne sont pas directement issues de l’expérience, mais évidemment ma vision du monde en est affectée.”