Qui est Walt Nauta ? Tout sur l’ancien assistant de Trump – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stuart Wallace/Shutterstock

Walt Nauta, un assistant de l’ancien président Donald Trump, fait face à six chefs d’accusation dans le cadre de l’affaire des documents classifiés contre Trump. Trump a également été inculpé de sept chefs d’accusation liés à une mauvaise gestion de documents et à un complot en vue d’entraver l’enquête du ministère de la Justice le jeudi 8 juin. L’acte d’accusation a été descellé le lendemain.

Après l’annonce de la nouvelle que Nauta, 40 ans, serait également inculpé, Trump l’a défendu sur sa plateforme Truth Social. « Je viens d’apprendre que les » voyous « du département de l’injustice vont inculper un homme merveilleux, Walt Nauta, membre de la marine américaine, qui a fièrement servi avec moi à la Maison Blanche, a pris sa retraite en tant que chef principal, puis a fait la transition. dans la vie privée en tant qu’assistante personnelle. Il a fait un travail fantastique ! Ils essaient de détruire sa vie, comme la vie de tant d’autres, en espérant qu’il dira du mal de « Trump ». Il est fort, courageux et un grand patriote. Le FBI et le DOJ sont CORROMPUS ! il a écrit. En savoir plus sur Nauta et les accusations portées contre lui ici.

Plus à propos Donald Trump

Walt Nauta était l’assistant de Trump

Avant de rejoindre Trump en tant qu’assistant personnel, son travail était un peu plus simple. Il a en fait servi de valet pendant l’administration de Trump à la Maison Blanche, par ABC Nouvelles. Avant de devenir valet de chambre, il a occupé différents postes à la Maison Blanche, notamment en tant que cuisinier, et il a également régulièrement livré des coca light à Trump, par Forbes. L’un de ses postes était celui de premier maître, ce qui impliquait en fait de transporter des boîtes pleines de documents. Il a quitté son poste de valet de chambre à la Maison Blanche en 2021 pour devenir l’assistant personnel de l’ancien président.

Lorsque Trump a reçu la nouvelle de son inculpation, il séjournait sur son terrain de golf à West Bedminster, New Jersey, le 8 juin 2023. Il a été rapporté que Nauta avait rejoint Trump au club de golf du New Jersey cette semaine, selon CNN.

Les accusations portées contre Nauta

Alors que Trump fait face au poids des accusations dans l’acte d’accusation, Nauta fera face à six chefs d’accusation d’obstruction et de dissimulation pour sa conduite présumée. Ses accusations comprenaient « complot en vue d’entraver, rétention d’un document ou d’un dossier et plan de dissimulation », selon Nouvelles NBC. Les frais juridiques de Nauta seraient couverts par l’organisation politique de Trump.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Il y avait 37 chefs d’accusation portés contre Trump dans l’acte d’accusation, dont 31 pour rétention délibérée de documents classifiés. Les autres étaient des chefs d’accusation uniques de complot en vue d’entraver la justice, de retenir un document ou un dossier, de dissimuler un document ou un dossier par corruption, de dissimuler un document dans une enquête fédérale, de complot pour dissimuler et de faire de fausses déclarations, par Nouvelles de CBS.

Tout en faisant une brève déclaration sur l’acte d’accusation, le conseil spécial Jack Smith a déclaré qu’il attendait avec impatience que l’affaire soit jugée. « Il est très important pour moi de noter que les accusés, dans cette affaire, doivent être présumés innocents jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal », a-t-il déclaré. «À cette fin, mon bureau demandera un procès rapide dans cette affaire, conformément à l’intérêt public et aux droits de l’accusé. Nous sommes très impatients de présenter notre cas à un jury de citoyens du district sud de la Floride. »

Lien connexe En rapport: Alexis Roderick, la femme de Billy Joel : tout sur leur romance, plus ses 3 mariages précédents

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.