Qui est Walker Scobell ? Apprenez à connaître la star de « Percy Jackson » – Hollywood Life

Crédit d’image : Disney

Walker incarne Percy Jackson dans la prochaine série de Disney+.

Walker a eu son rôle marquant dans Le projet Adam.

Walker vient d’une famille de militaires.

Walker Scobell n’a que 14 ans et il est déjà l’un des jeunes acteurs les plus emblématiques d’Hollywood. Walker endosse le rôle bien-aimé de Percy Jackson dans la série Disney+. Percy Jackson et les Olympiensqui a sorti sa première bande-annonce le 19 septembre.

Alors, qui est Walker Scobell ? Il est devenu la star de Netflix Le projet Adamet il va être un nom connu pour une nouvelle génération de téléspectateurs avec le Percy Jackson série. HollywoodVie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur cette étoile montante de 14 ans.

Walker joue Percy Jackson dans Percy Jackson et les Olympiens.

Walker incarne le personnage principal Percy Jackson dans la série live-action de Disney+ Percy Jackson et les Olympiens. L’aventure épique est basée sur – et étroitement liée à – la série de livres à succès de Disney Hyperion de l’auteur primé. Rick Riordan. Le rôle de Percy Jackson était auparavant joué par Logan Lerman dans deux films. Percy Jackson et les Olympiens sera diffusé en première avec deux épisodes le 20 décembre.

Le synopsis de la série se lit comme suit : «Percy Jackson et les Olympiens raconte l’histoire fantastique d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui vient tout juste d’accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le dieu du ciel Zeus l’accuse d’avoir volé son maître éclair. Percy doit maintenant parcourir l’Amérique pour la retrouver et rétablir l’ordre dans l’Olympe. P.Ercy Jackson est un enfant intelligent et compatissant avec un sens de l’humour aiguisé. Il s’est toujours considéré comme un étranger, en grande partie à cause de la façon dont le monde perçoit son TDAH et sa dyslexie. Il est impulsif et turbulent et se met rapidement en colère lorsque les choses lui semblent injustes. Mais derrière son cynisme se cache un fils affectueux et un ami fidèle qui veut juste faire le bien envers ceux qui lui tiennent à cœur. Si seulement il pouvait trouver un endroit où il s’intègre.

Walker a joué le jeune Ryan Reynolds dans Le projet Adam.

Walker a joué le rôle du jeune Adam Reed dans Le projet Adam. Dans le film, le personnage de Walker fait face à la douleur de perdre son père très jeune. Adam rencontre un pilote voyageant dans le temps, qui se trouve également être la version adulte d’Adam, joué par Ryan Reynolds. Adam, adulte, date de 2050 et recherche sa femme disparue. Les deux Adams font équipe pour sauver l’avenir. Le film, sorti en février 2022, est devenu un succès pour Netflix.

Le projet Adam C’était le premier rôle à l’écran de Walker.

Walker a fait ses débuts au cinéma en Le projet Adam. Le prochain rôle de Walker après Le projet Adam était le Owen Wilson film Quartier général secret. Walker est désormais fermement en mode Percy Jackson.

Walker est un énorme Dead Pool Ventilateur.

Walker regarderait Dead Pool 2 avant chaque audition et pouvait réciter les discours du personnage de mémoire, selon CE. Ryan, 46 ans, a enregistré Walker sur le tournage de Le projet Adam récitant l’un des discours, en particulier le discours « f**k Wolverine ». «J’ai juste tourné la caméra et j’ai dit:»Dead Pool 2. Aller!’ Et il fait tout », a déclaré Ryan. « En plus de cela, il improvise la mise en scène et les lignes d’exposition, des trucs dont on ne se souviendra jamais, des trucs qui établissent les prémisses. »

Walker étant fan de Dead Pool et Ryan l’a aidé à décrocher le rôle du jeune Adam. « J’ai l’impression que c’était notre super pouvoir sur ce film », a déclaré le réalisateur Shawn Lévy dit CE. « Nous avions vu des centaines d’enfants et nous savions, lorsque nous avons découvert Walker, qu’il était spécial et talentueux, mais nous ne savions pas qu’il était un fan malade de Dead Pool. Donc, il s’est présenté prêt avec les côtelettes, mais il peut canaliser Ryan.

Walker vient d’une famille militaire.

Walker fait partie d’une famille militaire et a vécu partout en Californie et au Colorado, selon son profil IMDb. Walker a découvert le théâtre dans un cours d’art dramatique à l’école primaire. Lors d’un voyage en Californie, Walker a décidé de devenir acteur à plein temps.