WADE Robson, un danseur d’origine australienne, est l’un des accusateurs de Michael Jackson dans le controversé Leaving Neverland, diffusé sur Channel 4 cette semaine.

Nous expliquons qui est le chorégraphe et quelles sont ses accusations contre le roi de la pop. Voici ce que nous savons.

Wade Robson avec sa femme, l’actrice Amanda Rodriguez

Qui est Wade Robson?

Wade Robson est un chorégraphe de 36 ans originaire de Brisbane, en Australie.

Il a commencé à se produire en tant que danseur à l’âge de cinq ans.

Quand il avait neuf ans, Robson et sa famille ont déménagé en Amérique.

Il est apparu dans trois des vidéoclips de Jackson – Black and White, Jam et Heal The World.

Il a réalisé des vidéoclips et des tournées mondiales pour de nombreux artistes musicaux tels que NSYNC et Britney Spears.

Il est marié à l’actrice Amanda Rodriguez depuis le 13 août 2005 et ils ont un enfant ensemble.

3 Wade Robson photographié en 2005 Crédits: Getty – Contributeur

Comment Wade Robson et Michael Jackson se sont-ils rencontrés?

Selon Magazine Vautour, Robson a rencontré Jackson alors qu’il n’avait que 5 ans, après avoir remporté un concours de danse dans sa ville natale de Brisbane, en Australie.

Une période de sept ans d’abus a commencé peu de temps après les allégations de Robson, bien que Jackson ait catégoriquement nié toutes les allégations de maltraitance d’enfants.

Deux ans après avoir rencontré Jackson, Robson était un invité pour la première fois au Neverland Ranch. Il a passé plus de temps avec la pop star après le déménagement de sa famille à Los Angeles à plein temps, et il est même apparu dans quelques-uns des clips musicaux de Jackson au début des années 90.

De quoi Wade Robson a-t-il accusé Michael Jackson?

L’homme de 36 ans affirme avoir été agressé à Neverland Ranch par Michael Jackson alors qu’il n’avait que sept ans.

Il dit que les abus ont duré sept ans et que deux entreprises de Jackson ont été utilisées pour attirer les enfants.

Son avocat, Vince Finaldi, a déclaré que les invités avaient été transportés au ranch en limousine, avaient reçu des billets d’avion et avaient la nourriture et le logement payés.

Il a ajouté: « Neverland n’était rien d’autre qu’un piège bien orchestré. »

Robson avait auparavant poursuivi la succession de Jackson pour 1,2 milliard de livres sterling pour les abus, mais le procès a été rejeté lorsque le juge a statué que la succession de Jackson ne pouvait pas être tenue responsable des allégations du danseur.

3 L’ancien ranch Neverland de Michael Jackson où Wade Robson prétend avoir été agressé Crédit: Rex Features

Dans des documents judiciaires de 2013, Robson a révélé comment Jackson l’avait violé à partir de l’âge de sept ans avant de «perdre tout intérêt» pour lui à l’âge de 14 ans.

Robson a nié avoir été maltraité lors du procès pour molestation du roi de la pop en 2005, mais il poursuit maintenant les entreprises en Californie.

Le danseur affirme que Michael Jackson a dirigé l’opération de maltraitance d’enfants la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue.

On prétend que la mère de Robson dit que son fils a nié avoir été abusé sexuellement par la pop star après l’avoir interrogé à plusieurs reprises sur des allégations d’abus.

Après avoir rencontré Jackson dans une chambre d’hôtel de Los Angeles, il aurait tenté d’avoir des relations sexuelles anales avec Robson, mais c’était trop douloureux, alors Jackson s’est arrêté.

Le lendemain, on prétend que Robson a été convoqué dans un studio de danse de LA, où Jackson lui a demandé ce qu’il faisait avec ses sous-vêtements de la soirée précédente et s’il y avait du sang dessus.

Robson affirme qu’il a découvert plus tard que ses sous-vêtements étaient tachés, alors mettez-les à la poubelle.