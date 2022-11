Qui est vraiment à blâmer pour le fiasco Ticketmaster de Taylor Swift ?

Après que la demande écrasante de billets pour Taylor Swift ait provoqué un effondrement chez Ticketmaster, de nombreux fans indignés ont exigé des enquêtes et un bouleversement du géant de la billetterie. Mais un certain nombre d’experts de l’industrie du divertissement – ​​et même certains Swifties – ont depuis demandé: le chanteur mérite-t-il partie du blâme?

Certains fans ont dû faire face à une myriade de messages d’erreur, tandis que d’autres ont dû attendre plusieurs heures dans la file d’attente virtuelle de Ticketmaster, pour découvrir qu’il ne restait plus de billets à prix raisonnable après le début des préventes pour la tournée Swift’s Eras le 15 novembre. De 49 $ à 449 $ US (65 $ à 597 $ CAN) ont grimpé en flèche sur le marché de la revente jusqu’à 28 000 $ US.

“Nous n’aimons pas penser que nos musiciens préférés sont complices de la cupidité des entreprises … Au lieu de cela, il est beaucoup plus facile de trouver un méchant”, a déclaré l’écrivain Eriq Gardner, anciennement du Hollywood Reporter, a écrit pour le site de divertissement, de finance et de technologie Puck.

C’est un rôle que Ticketmaster a accepté, admettant que son site Web n’était pas prêt pour le trafic de millions d’humains et de robots, ces derniers aspirant des billets à revendre par des revendeurs.

Swift a reçu beaucoup moins d’attention ou de blâme.

Trois jours après le fiasco des billets, elle a déclaré qu’il y avait “une multitude de raisons” à cela, mais n’a précisé que l’incapacité de Ticketmaster à résister à la demande.

Swift est photographié en train de recevoir le prix de la meilleure vidéo aux European MTV Awards 2022 à Düsseldorf, en Allemagne, le 13 novembre, deux jours avant le crash du site de Ticketmaster. (Martin Meissner/Associated Press)

“J’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir”, a déclaré Swift dans un communiqué.

Les experts voient de nombreuses façons.

“S’il y a un problème sur le marché, il incombe vraiment à certains artistes de faire quelque chose”, a déclaré Gardner à CBC News. “Si Taylor Swift se levait et disait” Je veux une meilleure solution “, Ticketmaster en tiendrait compte.”

Le pouvoir des artistes sur les billets

Bien avant la mise en vente des billets, les artistes, leurs promoteurs et leurs partenaires de billetterie négocient le nombre de billets qu’ils doivent vendre et à quel prix, avant de convenir des niveaux de prix, du nombre de billets à réserver pour différents groupes – y compris les fans vérifiés, certaines cartes de crédit -titulaires et invités – et s’il faut autoriser les reventes.

“Artistes, Ticketmaster, promoteurs, salles, organisations, ils ne travaillent pas dans le vide”, a déclaré Maureen Andersen, présidente et chef de la direction de l’International Ticketing Association, dont Ticketmaster et certains de ses employés sont membres.

“C’est un peu comme attaquer [on] Le jour J et l’invasion de la Normandie – tout cela est élaboré ensemble.”

Une fan tient son billet pour la représentation de Swift au théâtre Olympia de Paris le 9 septembre 2019. (Benoit Tessier/Reuters)

Les reventes sont le problème fondamental. Si les scalpers peuvent être dissuadés d’essayer de capitaliser sur des spectacles ou des tournées particuliers, un système comme celui de Ticketmaster est beaucoup moins susceptible d’être submergé par une armée de robots engloutissant des billets.

Et les artistes – en particulier ceux qui ont le niveau de célébrité de Swift – peuvent exiger des mesures pour interdire ou restreindre les reventes.

La pop star Ed Sheeran, par exemple, ne permet pas que ses billets soient revendu au-dessus de la “valeur nominale” – c’est-à-dire ce qu’ils coûtaient à l’origine. En 2017, la chanteuse franchit le pas extraordinaire de invalidation de 10 000 billets qui avaient été revendus à des prix gonflés, offrant à ces fans la possibilité d’acheter un nouveau billet – à sa valeur nominale.

D’autres utilisent des mesures différentes, notamment l’impression du nom de l’acheteur sur les billets, qui doit correspondre à l’identification du porteur.

Miley Cyrus et Adèle avoir exigé des spectateurs qu’ils présentent la carte de crédit utilisée pour acheter leurs billets ; Confiture de perles les billets ne sont pas transférables, sauf lors d’échanges entre fans ; Les touches noires ont ordonné à Ticketmaster d’invalider les billets revendus et de refuser les fans qui les portaient ; et des billets pour la country star Éric Church’s les émissions ne sont envoyées que 24 heures avant chaque émission afin de vérifier que les acheteurs sont de vrais fans.

La pop star Ed Sheeran a une politique stricte de “revente éthique” pour les billets de ses spectacles. Ici, Sheeran se produit lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame à Los Angeles le 5 novembre. (Mario Anzuoni/Reuters)

“Un absorbeur de critiques”

“[Swift] est l’un des artistes les plus populaires et les plus puissants au monde. Elle aurait pu faire tout ce qu’elle voulait”, a déclaré Alan Cross, auteur musical et animateur de la série radiophonique L’histoire continue de la nouvelle musique.

“Elle, d’après ce que nous savons, a parlé à Ticketmaster et a dit ‘Pouvez-vous gérer la demande?’ Et c’est là que ça s’est terminé.”

Les fans regardent Swift se produire à Tampa, en Floride, le 31 octobre 2015. La tournée Swift’s Eras doit commencer le 17 mars. (Tim Boyles/Getty Images pour TAS)

On ne sait pas si les ventes de Swift impliquaient la controverse de Ticketmaster système de “tarification dynamique”, qui augmente et diminue les prix en fonction de la demande à un moment donné. Ticketmaster n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC News.

Cross dit que puisque de nombreux artistes sous-évaluent leurs billets pour éviter de paraître gourmands ou hors de portée des fans, le système de tarification dynamique garantit qu’ils en bénéficient toujours lorsque les fans sont prêts à payer plus, au lieu que cet argent aille aux revendeurs.

“Cette perception de la cupidité est transférée de l’artiste à Ticketmaster, et ils sont blâmés”, a-t-il déclaré. “Il est conçu comme un absorbeur de critiques.”

Mais cela peut aussi se retourner contre les artistes, comme lorsque les fans de Harry Styles, Bruce Springsteen et Blink-182 se sont plaints de leurs décisions d’utiliser la tarification dynamique plus tôt cette année alors que les prix des billets montaient au-delà de la portée des fans.

Alors que Ticketmaster renforce maintenant son système avant de reprendre les ventes pour la tournée de Swift, il fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et des régulateurs, et de nouveaux appels pour le séparer de la société mère Live Nation Entertainment, avec laquelle il a fusionné en 2010.

La sénatrice américaine Amy Klobuchar, qui préside une sous-commission sur la concurrence et les droits des consommateurs, a promis une audition “pour examiner l’absence de concurrence dans le secteur de la billetterie”, tandis que le ministère de la Justice a ouvert une enquête antitrust, le New York Times a rapporté.

Les observateurs de l’industrie espèrent que ces enquêtes éclaireront davantage le fonctionnement de Ticketmaster et donneront aux fans de meilleures informations sur le nombre de billets réellement disponibles, pourquoi les prix continuent de changer et qui est à blâmer lorsqu’ils ont du mal à acheter.

En attendant, ils surveilleront les leçons que Swift tire de la saga – et comment celles-ci pourraient profiter aux fans qui achètent des billets à l’avenir.

Une femme achète des billets dans une arène à Miami le 18 novembre. Swift a promis de chercher des moyens d’améliorer ses ventes de billets à l’avenir. (Joe Raedle/Getty Images)

“Je pense qu’il incombe à elle et à ses représentants de donner des réponses [to what went wrong] et pour plaider en faveur d’un meilleur changement, et s’il existe des alternatives sur le marché, pour les explorer », a déclaré Gardner.

“Il est possible qu’il y ait un concurrent de Ticketmaster qui arrive, et peut-être que nous ne parlerons pas de cette situation la prochaine fois.”