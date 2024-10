Qui est votre célébrité préférée ? | Coupe de Jo

L’autre jour, je me suis assis dans mon lit et j’ai réalisé avec horreur que cela faisait deux ans – DEUX ANS – depuis notre dernier post de béguin pour les célébrités. Cela va changer aujourd’hui ! S’il vous plaît, dites-moi : quelle est votre célébrité actuelle préférée ? Voici le mien, qui ne surprendra personne…

M. Adam Brody, ainsi que le reste du monde en ce moment. Dans la nouvelle série romantique Netflix Nobody Wants This, Brody incarne un rabbin sexy qui tombe amoureux d’une podcasteuse sexuelle agnostique (Kristen Bell). Que va-t-il se passer ensuite ? (Nous le savons.) Le feront-ils ou non ? (Ils le feront.)

Gahhh, j’adore jeter un coup d’œil à travers la pièce.

J’adore un sweat à capuche et un short.

J’adore un baiser sur le front.

J’adore les moments de transpiration d’un athlète.

Surtout, avez-vous regardé le scène de leur premier baiser? Kristen a déclaré à MTV qu’elle « n’était pas préparée » à ce qu’Adam mette ses mains sur son visage – et apparemment les membres de l’équipage haleté.

Avant de l’embrasser, le rabbin lui dit aussi : « Donne-moi ta glace ; pose ton sac. La créatrice Erin Foster, qui a basé la série sur son propre mariage, a déclaré qu’Adam pensait au départ que la réplique semblait trop autoritaire, mais Erin a expliqué: « C’est tellement sexy ». Pour être honnête, je ne pourrais pas être plus d’accord avec elle, surtout quand un gars est super gentil et ouvert – parce qu’alors vous voyez cet autre côté de lui, où il prend les devants. Je pense que nous nous souvenons tous du prêtre sexy disant à Fleabag de « s’agenouiller ».

La série n’est pas parfaite – le trope dominateur de la mère juive a suscité des critiques, le personnage de Kristen Bell n’a aucune idée de toutes les religions, et sa toute nouvelle relation a la priorité sur les objectifs de travail à long terme – mais c’est amusant à regarder, et nous tous J’ai besoin d’un béguin pour une célébrité en ce moment, tu ne penses pas ?

Pensées? Avez-vous regardé l’émission ? Que pensez-vous du chaud rabbin ? Le New York Times a également présenté quelques portraits hilarants d’Adam comme une piste de comédie romantique exagérée – jetant un coup d’œil derrière les feuilles, sautant à travers un parking et serrant un poteau téléphonique dans ses bras. Aussi Shana Tova à ceux qui font la fête !

PS Nos anciens béguins pour les célébrités et un médecin, un chef, un prêtre et un thérapeute se demandent si les emplois à la télévision semblent réels.