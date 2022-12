Qui est Viktor Bout, marchand d’armes en échange de Brittney Griner ?

Alors que les fournitures militaires des anciens États soviétiques fuyaient sur le marché noir, son empire maritime a livré des armes aux rebelles, aux militants et aux terroristes du monde entier, ont déclaré les procureurs. Dans la nouvelle ère de privatisation en Russie, les trafiquants d’armes ont pu utiliser les anciens réseaux sociaux, militaires et commerciaux de l’ère soviétique, et également développer des sociétés fictives pour dissimuler des transactions.

M. Bout a été accusé d’avoir vendu des armes à Al-Qaïda, aux talibans et à des militants au Rwanda. Selon plusieurs enquêtes et son acte d’accusation américain, lui et ses associés ont bafoué les embargos sur les armes en Sierra Leone, en République démocratique du Congo et en Algérie, où il a vendu des armes aux forces gouvernementales et aux rebelles qui les combattaient.

Sa capacité à éviter d’être capturé a ajouté à sa notoriété parmi les responsables du renseignement occidental. En 1995, les talibans ont abattu l’un de ses avions en Afghanistan, ont saisi la cargaison et emprisonné l’équipage. M. Bout et des responsables russes ont réussi à faire sortir l’équipage du pays : en 2003, il a déclaré au New York Times Magazine « ils ont été extraits », et en 2012, selon The New Yorker, il a dit qu’ils se sont tout simplement échappés.