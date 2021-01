La suspension permanente du président sortant des États-Unis, Donald Trump, du site de micro-blogging Twitter a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ayant boycotté le site. Et la femme qui a dirigé le mouvement n’est autre qu’une femme amérindienne du nom de Vijaya Gadde.

Les partisans de MAGA ont en masse quitté la plate-forme appartenant à Jack Dorsey tandis que d’autres ont critiqué la plate-forme sur Twitter lui-même pour sa prétendue répression de la liberté d’expression après que Trump ait été accusé d’incitation à la violence de Capitol Hill mercredi dernier.

La suspension était dirigée par Gadde, un Indien-Américain employé par Twitter.

Qui est Vijaya Gadde?

Né en Inde, Gadde fait partie de l’équipe de direction des relations publiques de Twitter et est également responsable des affaires juridiques, politiques et de la confiance et de la sécurité. Avocate d’entreprise et diplômée de l’Université Cornell et de NYU, Gadde a rejoint Twitter en 2011 et travaille avec Twitter depuis des années et en 2014, elle a été nommée par Fortune comme la seule femme de l’équipe de direction de Twitter. Selon un rapport de l’agence de presse ANI, Gadde a aidé Twitter à façonner ses politiques juridiques depuis près d’une décennie et était même présent dans le bureau ovale lors d’une réunion entre Trump et le PDG de Twitter, Jack Dorsey. Ayant déménagé aux États-Unis dans son enfance, Gadde a grandi au Texas et a travaillé dans le golfe du Mexique en tant qu’ingénieur chimiste avant de rejoindre Twitter.

Qu’est-ce que Gadde a à voir avec la suspension de Trump?

En tant que chef de l’équipe juridique, politique et confiance et sécurité de Twiter, Gadde a été à l’avant-garde de la censure des plateformes de médias sociaux sur le compte Twitter de Trump. Suite à l’interdiction du compte de Trump vendredi, Gadde s’est adressé à Twitter et a écrit: « Le compte de

Le récit de @realDonaldTrump a été définitivement suspendu de Twitter en raison du risque de nouvelles violences. Nous avons également publié notre analyse de l’application des politiques – vous pouvez en savoir plus sur notre décision ici: https://t.co/fhjXkxdEcw – Vijaya Gadde (@vijaya) 8 janvier 2021

Pourquoi le compte de Trump a-t-il été suspendu?

Trump et Twitter sont dans la ligne de mire depuis des mois et les choses se sont aggravées l’année dernière lorsque Twitter a qualifié certains des tweets de Donald Trump de « fake news » dans la période qui a précédé et qui a suivi les élections américaines de novembre. La suspension finale est intervenue après les tweets de Trump que la société considérait comme ayant conduit à l’incitation à la violence de la foule dans le bâtiment du Capitole américain mercredi dernier. Selon Twitter, autoriser Trump à accéder au site de médias sociaux peut conduire à une nouvelle incitation à la violence.