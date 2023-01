Qui est Victoria Lee ? 5 choses sur le combattant MMA mort à 18 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Victoria Lee est malheureusement décédée à 18 ans le 26 décembre 2022. La cause du décès de la star montante du MMA n’a pas été révélée, mais sa famille a partagé la triste nouvelle dans une déclaration émouvante. Victoria a reçu de nombreux hommages de la part des fans et du monde MMA. En savoir plus sur Victoria ici.

1. La sœur de Victoria a annoncé son décès dans un post émouvant

La sœur aînée de Victoria Angèle a partagé un hommage émouvant à sa sœur cadette pour annoncer son décès sur Instagram le samedi 7 janvier. Elle a écrit à quel point tout rappelle à la famille de Victoria et a rappelé aux abonnés de vérifier leurs proches. “Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis lors. Elle nous manque. Plus que tout dans ce monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle écrit. “Tu nous manques tellement soeurette. Plus que vous ne pourriez jamais réaliser. Nous sommes tous brisés. Parce qu’un morceau de toi était en chacun de nous et quand tu es parti, ces morceaux nous ont été arrachés. Nous ne serons plus jamais les mêmes.

2. Ses frères et sœurs sont aussi des combattants

Victoria était l’un des quatre enfants, et sa sœur aînée Angela, 26 ans, et son frère Christian sont des combattants MMA. Son jeune frère Adrien était aussi une combattante, et elle encourageait régulièrement ses proches sur son Instagram, célébrant les victoires de ses frères et sœurs dans leurs combats respectifs.

3. Elle a commencé à se battre dans la ONE Championship League à 16 ans

Victoria était notamment la plus jeune combattante à participer à la promotion singapourienne One Championship lorsqu’elle a rejoint en septembre 2020. Elle a eu son premier combat en février 2021 et elle a remporté ses trois matchs dans la division des poids atomiques. Elle a remporté une victoire par KO et deux par soumission.

4. Elle avait deux nièces

En plus d’être une combattante incroyable, Victoria était aussi une tante aimante. Sa sœur Angela a eu une fille Ava, et la femme de son frère Christian avait une fille Alia. Toutes deux sont nées en avril 2021. Angela a écrit à quel point les deux filles aimaient leur tante dans son hommage à Victoria. “Victoria était la plus belle âme qui ait jamais vécu. C’était la meilleure petite sœur du monde. La meilleure fille, la meilleure petite-fille et la meilleure marraine / tante d’Ava et Alia”, a-t-elle écrit.

5. Elle a été championne junior dans deux épreuves

Outre ses débuts dans la promotion One Championship, Victoria a montré ses compétences en participant à des compétitions de lutte, y compris la lutte et le pankration. Elle a été championne du monde junior de pankration, qui est un sport de lutte et de combat, en compétition pour Hawaï en 2019 et 2020. Elle a été championne du monde junior de la Fédération internationale d’arts martiaux mixtes en 2019 et championne d’État en 2020.

