Qui est Victoria Lamas ? 5 choses sur le modèle vues avec Leonardo DiCaprio – Hollywood Life

Crédit d’image : NÉERLANDAIS… / BACKGRID

Leonardo DiCaprio a été repéré avec le modèle Victoria Lama le mardi 20 décembre. Il était une fois à Hollywood star, 48 ans, et Victoria, 23 ans, ont été vues en train de sortir du Birds Street Club et de monter ensemble dans une voiture sur de nouvelles photos partagées par Courrier quotidien. Les photos ont été prises un mois après la rumeur selon laquelle Leo sortait avec Gigi Hadid, après avoir été vus ensemble en octobre.

Les deux étaient vêtus de tenues noires, avec Leo portant un t-shirt et une paire de jeans, tandis que le mannequin portait un haut court et une veste en cuir. Une source proche de Leo a confirmé HollywoodLa Vie qu’il ne sort pas avec le modèle et qu’ils étaient avec un groupe plus important lorsque les photos ont été prises. En savoir plus sur Victoria ici!

1. Victoria est un mannequin avec plus de 22 000 abonnés Instagram

Bien que Victoria soit polyvalente, elle travaille principalement comme mannequin actuellement. En plus d’avoir plus de 20 000 abonnés sur son compte Instagram, sa biographie indique qu’elle a signé avec Natural Models LA, ainsi qu’Innovative Artists et Luber Roklin Entertainment. Victoria montre régulièrement ses looks magnifiques et ses clichés de séances photo sur son Instagram.

2. C’est une actrice

En plus du mannequinat, Victoria a travaillé pour se faire un nom à l’écran. Elle a partagé quelques photos avec des légendes sur les scripts sur son Instagram, et elle est apparue dans une poignée de courts métrages. Elle est apparue dans 6 courts métrages entre 2019 et 2020. Son premier rôle était dans Déguisement, et sa dernière apparition remonte à Deux Neuf, par IMDb. Avant de se lancer dans la comédie, elle a travaillé au département artistique du film Histoire de la peur.

3. Elle est aussi peintre

Outre le mannequinat et le théâtre, Victoria a une passion pour l’art. Elle expose régulièrement ses peintures et œuvres d’art sur son Instagram. Elle a également montré son processus derrière quelques pièces différentes. Ses œuvres sont souvent des versions abstraites de personnes, et il est clair qu’elle a un talent avec un pinceau. D’après ses légendes, il semble que sa préférence soit l’acrylique.

4. Elle vend des vêtements en ligne

Alors que Victoria reste clairement occupée, elle a son propre bousculade, vendant de vieux vêtements et accessoires sur DePop. Son compte sur le site de revente est répertorié dans sa biographie Instagram, et elle répertorie certains de ses vêtements que les fans et les abonnés peuvent acheter. Alors que la plupart de ses articles sont à des prix raisonnables entre 10 et 60 dollars, certains articles coûtent un peu plus cher, comme un sac à main rose Louis Vuitton.

5. Ses parents sont acteurs

Alors que Victoria continue de se frayer un chemin dans le secteur du divertissement, sa famille a beaucoup d’expérience dans ce domaine ! Ses parents sont acteur Lorenzo Lamas et ancien Playboy « Compagnon de jeu du mois » Shauna Sand. Le couple s’est marié de 1996 à 2002 et partage deux autres filles en plus de Victoria. Lorenzo a joué dans de nombreux projets télévisés différents, tels que le feuilleton Crête de faucon, les séries Renégat, Big Time Rush, et son émission de télé-réalité Laisse faire Lamas, via IMDb. Shauna a été “Playmate du mois” en mai 1996, et elle s’est essayée au théâtre, en tant qu’invitée dans Renégatet elle a eu un rôle dans la série éphémère Filles d’Hollywood, par IMDb.

