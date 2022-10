Qui est Victora Fuller ? Faits sur l’arrivée du nouveau «Bachelor In Paradise» – Hollywood Life

Voir la galerie





Victoria Fuller a fait ses grands débuts sur Baccalauréat au paradis à la fin de l’épisode de la première du 27 septembre, et elle est prête à faire bouger les choses sur la plage cette semaine. Cela fait plus de trois ans que la saison de Victoria de Le célibataire créée en 2020. Elle était candidate à la saison 24 avec Pierre Weber.

Victoria a définitivement fait sensation dans sa saison, donc son retour à la plage pour Paradise est certainement l’un des choix de casting les plus en vogue pour la saison 8 de Baccalauréat au paradis. Aperçus comment Victoria s’intéresse à Justin Glazequi a noué des liens avec Geneviève Parisi avant l’arrivée du débutant. Avant l’épisode, apprenez-en plus sur Victoria ci-dessous:

1. Qu’est-il arrivé à Victoria dans “The Bachelor” ?

Dans la saison 24 de Le célibataire, Victoria a été dépeinte comme la méchante par les téléspectateurs et plusieurs membres de la distribution. Le drame a toujours semblé suivre Victoria, à commencer par son tout premier tête-à-tête avec Peter. Les deux ont assisté à un Chasser le riz concert et il a été révélé que Victoria et Chase avaient une histoire. Elle finit par dire clairement à Peter qu’elle sortait avec Chase, et bien qu’il ait été contrarié qu’elle ne l’ait pas informé plus tôt, ils ont réussi à passer outre.

Puis, à la date de la ville natale de Victoria, Peter a rencontré une femme qui il avait déjà daté qui connaissait également Victoria. La femme a accusé Victoria d’avoir rompu “de nombreuses relations” dans le passé. Peter a confronté Victoria à ce sujet et elle s’est mise sur la défensive, niant les accusations. Il a décidé de ne pas rencontrer sa famille, mais voulait tout de même donner une chance de plus à leur relation et lui a offert une rose lors de la cérémonie des roses.

Peter et Victoria ont passé la nuit ensemble dans la suite fantastique, mais il l’a éliminée lors de la cérémonie des roses suivante. Il lui a dit que ses relations avec Madison Prewett et Hannah Ann Sluss étaient plus avancés que sa relation avec elle. Victoria était bouleversée et a quitté le spectacle en larmes.

2. Victoria est sortie avec Chris Soules

Après sa saison de Le célibataire diffusé à l’hiver 2020, Victoria a commencé à sortir avec un autre ancien de Bachelor Nation, Chris Soulès. Les deux ont été créés par Kelsey Weier, qui était également sur la saison de Victoria. Kelsey connaissait Chris parce qu’ils venaient tous les deux de l’Iowa, et elle a donné son numéro de téléphone à Victoria. Après trois semaines de discussions et de FaceTiming, Victoria s’est envolée pour l’Iowa pour rencontrer Chris en personne.

Ce printemps-là, Victoria et Chris se sont éloignés socialement pendant la pandémie de coronavirus, et les emplacements similaires dans leurs publications sur les réseaux sociaux ont été ce qui a averti les fans de la relation. Ils se sont fréquentés les mois suivants avant de rompre à la fin de l’été 2020.

“Nous sommes allés dans une direction différente”, a-t-elle expliqué à Nick Viall sur son podcast en septembre. “Mais je le respecte tellement. Je pense que c’est un homme incroyable. Je pense juste que, en ce moment, je suis dans un endroit très différent de lui. Et je ne vais pas déménager dans l’Iowa de sitôt.

3. Victoria a un chien d’assistance

Victoria a un chien nommé Buxton, qui, selon elle, l’a aidée à gérer son anxiété. Elle a également révélé dans une publication Instagram de 2020 qu’il s’entraînait également pour devenir un chien de thérapie. “En tant que chien de thérapie, Buxton apportera du réconfort aux enfants dans les hôpitaux, de l’affection dans les maisons de retraite, de l’amour à ceux qui ont du mal à l’école et à d’autres qui ont peut-être juste besoin d’un câlin”, a-t-elle expliqué. En 2022, Victoria a toujours Buxton et dit qu’il est son “meilleur ami”. Elle a aussi un chat qu’elle a nommé Cat.

4. Victoria Fuller a-t-elle un travail ?

Lorsque Victoria est apparue sur Le célibataire, elle travaillait comme représentante médicale à Virginia Beach en Virginie. Cependant, le nom de l’entreprise pour laquelle elle travaillait à l’époque n’a pas été confirmé. Sa page LinkedIn, désormais supprimée, a révélé qu’elle travaillait chez TEKsystems et qu’elle travaillait également comme enseignante suppléante dans les écoles locales de Virginia Beach.

Après être apparu sur Le célibataire, Victoria a brièvement déménagé à Los Angeles, puis a déménagé à Nashville. Il ne semble pas qu’elle travaille encore dans Medical Sales. Victoria a fréquenté l’Université Old Dominion et a obtenu un diplôme en économie en 2015.

5. Victoria se réserve-t-elle pour le mariage ?

En avril 2021, Victoria a révélé qu’elle avait rejoint une communauté chrétienne non confessionnelle à Nashville et s’était découvert une nouvelle passion pour la religion. À l’époque, elle avait déclaré qu’elle prévoyait de se sauver pour le mariage, mais on ne sait pas si c’est toujours le cas un an et demi plus tard. “J’ai grandi si catholique que tout ce que je faisais était jugé ou j’avais toujours l’impression de faire quelque chose de mal”, a admis Victoria. « Je ne me suis jamais senti accepté. Et maintenant je suis ouvert à ce monde où Dieu est si bon et il pardonne.