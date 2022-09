VIC DARK est l’un des criminels les plus notoires du Royaume-Uni.

Il a passé de nombreuses années derrière les barreaux. Voici ce que nous savons de sa vie.

Qui est Vic Dark ?

Vic Dark est un ancien braqueur armé né le 12 avril 1957.

Il est originaire de Forestgate, Stratford, East London, où il vivait avec sa mère anglaise, son père maltais et son frère.

Il a commencé à voler des sociétés de construction dès l’âge de 17 ans.

Le frisson et l’argent facile l’ont encouragé à continuer dans cette voie.

À l’âge de 20 ans, il a été placé en détention provisoire pour un coup de couteau.

Mais cela ne l’a pas arrêté alors qu’il continuait sa vie de criminel.

Selon son site Web, Dark a eu une “carrière pleine d’adrénaline en tant que voleur à main armée”.

Il dit que sa carrière criminelle réussie est due à sa «volonté de prendre des risques incroyables, combinée à une capacité de soudure à formuler des stratégies étanches et à les exécuter avec une fraîcheur glaçante».





Combien de temps Vic Dark a-t-il passé en prison ?

Vic Dark a finalement été pris lors d’un vol à main armée et a été condamné à 48 ans de prison selon une interview sur Facebook.

S’adressant à Danny Dyer, il a décrit les 21 années qu’il a passées en prison.

Celle-ci consistait en quatre mois pour coups et blessures réels (ABH), trois ans pour un coup de couteau (GBH), 12 ans pour vol à main armée dans une banque, trois centres de tri et un fourgon de sécurité.

Il a été dans la plupart des prisons du pays, y compris Pentonville, Belmarsh, Brixton et Wormwood Scrubs.

En 1988, il a fait une descente dans la discothèque The Penthouse et a tiré sur le propriétaire David Blunt, qui a fini par survivre.

Il a donné la priorité au sauvetage de son complice blessé, alors l’a emmené dehors, laissant l’argent derrière lui – une décision qu’il ne peut pas comprendre avec le recul.

Il a saisi une voiture de police prenant en otage un cuivre dans le processus, le rendant encore plus dangereux.

Lorsqu’il purgeait sa peine, il était classé dans la catégorie A, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas obtenir de libération conditionnelle.

À quelles émissions de télévision Vic Dark a-t-il participé?

Après avoir purgé sa peine de prison, Vic Dark est devenu un homme changé et a tenu à raconter son histoire.

Il tient maintenant à aider les enfants qui pourraient être influencés à se lancer dans une vie de crime et s’inquiète du nombre accru de coups de couteau aujourd’hui.

Il est apparu dans Deadliest Men de Danny Dyer où il a parlé du jour où il a cambriolé un club à Ilford, dans l’est de Londres.

Il est également apparu sur British Gangsters: Faces of the Underworld, donnant une perspective unique d’une vie de crime.

The End: British Gangsters explore la vie de personnages de la pègre, dans lesquels Vic Dark figure également.

Il sera également le personnage principal d’une série policière en six épisodes “Vic Dark: The Making of a “Money Getter””.

Il a également écrit des livres sur ses expériences telles que “Into the Heart of Darkness” et “How to Rob Banks and Influence People”.