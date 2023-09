Qui est Varg Vikernes et combien de temps a-t-il purgé ?

Le groupe de black metal norvégien Mayhem a été formé en 1984.

Mais la tragédie a frappé le groupe lorsque le fondateur d’Euronymous a été assassiné par Varg Vikernes.

Qui est Varg Vikernes ?

Kristian Vikernes, mieux connu sous le nom de Varg Vikernes, est né le 11 février 1973.

C’est un auteur norvégien et musicien à la retraite connu pour ses albums de black metal et ses crimes ultérieurs.

Il a appris la guitare à l’adolescence et a joué avec de nombreux groupes, dont Old Funeral et Mayhem.

Sous le nom de Burzum, il a sorti 12 albums studio de 1992 à 2020, dont deux – Dauði Baldrs et Hliðskjálf – enregistrés alors qu’il était en prison.

Burzum est considéré comme l’une des figures les plus influentes du black metal.

Vikernes a changé son nom pour Louis Cachet après sa sortie de prison en 2009.

Qui était Euronymous ?

Oystein Aarseth était mieux connu sous son nom Euronymous.

Il est né le 22 mars 1968 et était un musicien norvégien et fondateur de la première scène black metal.

En 1984, il fonde le groupe de black metal Mayhem et est initialement connu sous le nom de Destructor avant de changer son nom de scène pour Euronymous.

Il a également été le fondateur et propriétaire du label Deathlike Silence Products et du magasin de disques Helvete.

Le label a soutenu le renouveau du black metal au début des années 1990.

Qu’est-il arrivé au groupe Mayhem ?

Mayhem a été formé en 1984 à Oslo, en Norvège.

Il a été fondé par le guitariste Euronymous, le bassiste Jorn Stubberud – connu sous le nom de Necrobutcher – et le batteur Kjetil Manheim.

Le nom du groupe est tiré de la chanson Venom Mayhem With Mercy.

Ils sont devenus très influents, avec Burzum, dans le développement de la « deuxième vague » du black metal scandinave et ont sorti leur démo Pure F***ing Armageddon.

Cela a permis au groupe de rassembler une clientèle fidèle grâce à ses performances live sporadiques et notoires.

Leurs performances étaient liées à une série d’incendies d’églises norvégiennes et d’incidents de violence les entouraient.

La composition du groupe a souvent changé au fil des ans, le chanteur Messiah étant recruté en 1986 pour partir en 1987.

Il a été remplacé par Sven Erik Kristiansen, AKA Maniac, avec qui le groupe a sorti son premier EP, Deathcrush.

Les batteurs Manheim et Maniac quittent le groupe en 1988.

Plus tard, le chanteur suédois Pelle Yngve Ohlin, connu sous le nom de Dead, et le batteur local Jan Axel Blomberg, surnommé Hellhammer, ont remplacé Maniac et Manheim pour compléter ce qui est considéré comme le line-up classique par les fans.

Tragiquement, en avril 1991, Dead s’est suicidé à l’âge de 22 ans.

Le comportement étrange d’Euronymous après le suicide de Dead a conduit Necrobutcher à quitter le groupe.

Occultus, de son vrai nom Stian Johansen, rejoint alors le line-up et commence à travailler sur le premier album du groupe, avant de le quitter après avoir reçu des menaces de mort de la part d’Euronymous.

En 1992, des musiciens de session rejoignent le groupe, dont Vikernes de Burzum et Snorre W. Ruch, connu sous le nom de Blackthorn.

Mais la tragédie a encore frappé.

Le 10 août 1993, Vikernes a assassiné Euronymous dans son appartement d’Oslo, pendant que Blackthorn attendait en bas.

En conséquence, la sortie du premier album studio de Mayhem, De Mysteriis Dom Sathanas, a été retardée jusqu’en 1994.

Il a atteint la 35e place des charts norvégiens.

La discographie de Mayhem est inégale avec un nombre impressionnant de sorties live, de démos, de bootlegs et une poignée d’enregistrements officiels en studio.

Les seules performances officielles mettant en vedette Dead au chant sont le single Freezing Moon, enregistré en 1990 mais sorti en 1996, et l’album de 1993, Live In Leipzig.

L’album le plus réussi du groupe en Norvège était Ordo Ad Chao, sorti en 2007 et atteint la 12e place.

Le cinquième album studio, Esoteric Warfare, s’est hissé au 8e rang du Top Heatseekers américain en 2014.

En septembre 2023, le groupe sort son nouvel album, Daemonic Rites.

La programmation 2023 comprend Necrobutcher, Hellhammer, Attila Csihar, qui utilise le nom de scène Void, Morten Bergeton Iversen, connu sous le nom de Teloch, et Charles Hedger, autrement connu sous le nom de Ghul.

Combien de temps Varg Vikernes a-t-il purgé ?

Le procès de Vikernes a débuté le 2 mai 1994 et il était représenté par Stein-Erik Mattsson.

Au cours de son procès, il a été affirmé que lui, Blackthorn et un autre ami avaient planifié le meurtre.

Il a été allégué que la troisième personne était restée dans l’appartement de Bergen comme alibi, louant des films, les diffusant dans l’appartement et retirant de l’argent de la carte de Vikernes.

Vikernes a été condamné à 21 ans de prison le 16 mai 1994 pour le meurtre d’Euronymous.

Il a également été condamné pour l’incendie criminel de trois églises, la tentative d’incendie criminel d’une quatrième église et pour le vol et le stockage de 150 kg d’explosifs.

Vikernes a seulement avoué le vol et le stockage des explosifs.

Deux des églises ont été incendiées le jour de sa condamnation.

Blackthorn a été condamné à huit ans de prison pour complicité.

Vikernes a purgé sa peine dans les prisons de Bergen, Tonsberg, Ringerike, Trondheim et Tromso.

Pendant son séjour en prison, il a sorti deux albums de Burzum et écrit deux livres.

Il a été libéré en 2009.