Qui est Vanessa Trump ? | Le soleil

VANESSA Trump est connue pour son mariage de 12 ans avec le fils aîné de Donald Trump.

Le mannequin et mère de cinq enfants a demandé le divorce de Donald Trump Jr en 2018.

(LR) Vanessa Trump, Donald Trump Jr., Ivana Trump, Ivanka Trump et Jared Kushner en 2015 Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Vanessa Trump ?

Loin de son lien avec les Trump, Vanessa Trump a tout un curriculum vitae qui lui est propre.

Anciennement Vanessa Kay Haydon, l’actrice est née le 18 décembre 1977 à New York.

Elle a grandi dans une maison de ville dans le chic Upper East Side de Manhattan.

Sa mère, Bonnie Haydon, dirigeait l’agence Kay Models – et Vanessa a joué dans des séances photo depuis qu’elle était enfant.

Joueuse de tennis passionnée pendant ses années d’école, Vanessa aurait fréquenté l’idole Leonardo DiCaprio à l’âge de 20 ans.

L’homme de 44 ans est d’origine autrichienne, russe et danoise.

Sa sœur, Veronika Haydon, est également mannequin.

Dans quoi Vanessa Trump a-t-elle joué ?

Vanessa est une actrice qui est apparue dans Something’s Gotta Give, avec Jack Nicholson et Diane Keaton, en 2003.

L’année suivante, elle est apparue sur The Apprentice USA – aux côtés de son futur beau-père, Donald Trump.

Vanessa sortait déjà avec Donald Jr, après avoir été présentée par l’actuel président lors d’un défilé de mode en 2003.

Le mannequin s’est également lancé dans le monde du design, en lançant sa propre ligne de sacs à main La Poshett en 2010.

Avec qui Vanessa Trump est-elle mariée ?

Vanessa et Donald Trump Jr se sont mariés à Mar-a-Lago, la station balnéaire du président en Floride, en novembre 2005.

Donald Trump avait précédemment critiqué son fils pour avoir accepté une bague de fiançailles gratuite dans un magasin du New Jersey en échange de l’annonce de ses fiançailles là-bas.

Le couple a cinq enfants ensemble – Kai Madison, Donald III, Tristan Milos, Spencer Fredrick et Chloe Sofia.

Contrairement à certains autres membres de la famille Trump, Vanessa n’utilise pas son compte Twitter pour discuter de politique, préférant publier de jolies photos de famille.

En 2018, le couple a divorcé.

Selon la journaliste d’investigation lauréate du prix Pulitzer, Carol D. Leonnig, Vanessa “a commencé à sortir avec l’un des agents qui avaient été affectés à sa famille” après avoir demandé le divorce, a écrit Leonning dans son livre de 2021 Zero Fail: The Rise and Fall of les services secrets.

Jr est fiancé à Kimberly Guilfoyle, 53 ans, depuis 2020.

Vanessa Trump, ex-épouse de Donald Trump Jr Crédit : Reuters

Vanessa a-t-elle divorcé de Donald Trump Jr ?

La nouvelle de la séparation entre Vanessa et Jr a éclaté le 15 mars 2018.

Le couple a déclaré au New York Post : “Après 12 ans de mariage, nous avons décidé de nous séparer.

“Nous aurons toujours un immense respect les uns pour les autres et pour nos familles. Nous avons cinq beaux enfants ensemble et ils restent notre priorité absolue. Nous vous demandons de respecter votre vie privée pendant cette période.”

La belle-fille de l’ancien président a intenté une procédure incontestée, ce qui signifie qu’elle n’était pas susceptible de se battre contre son ex pour la garde des cinq enfants du couple ou pour leurs biens.

Ils étaient aux prises avec des problèmes conjugaux liés aux voyages de Don Jr. et aux tweets controversés.

Les experts juridiques disent que l’ancien couple avait probablement un accord prénuptial.