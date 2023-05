Qui est Vanessa papa ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

‘The Ultimatum’ est une série de rencontres Netflix qui encourage les gens à rester ensemble, à rompre ou à sortir avec quelqu’un de nouveau

Vanessa a reçu un ultimatum de sa petite amie de trois ans, Xander, qui est prête à l’épouser ou à s’en aller

Vanessa avait des relations solides au début de l’expérience, mais en a perdu une après avoir admis qu’elle n’était pas prête à se marier

vanessa papa30 ans, avait tous les yeux rivés sur elle lors du deuxième épisode de la première saison de Netflix L’ultimatum : l’amour queer — Et pas dans le bon sens. Tout d’abord, l’un de ses deux liens les plus forts dans le groupe, Lexi, l’a appelée pour avoir participé à l’expérience pour de mauvaises raisons après avoir déclaré qu’elle ne voulait jamais se marier. « C’est un monde de menteurs et Vanessa est une fausse personne », a claqué Lexi après avoir dit qu’elle se sentait complètement induite en erreur. « Je ne veux même plus dire son nom, elle est comme Voldemort pour moi. »

Lexi a ensuite appelé Vanessa lors de la cérémonie de choix, au cours de laquelle les nouveaux célibataires choisissent leur nouveau partenaire pour leur semaine d’essai de vie commune. Elle a dit qu’elle s’était sentie « gaslitée » par Vanessa et qu’elle avait peur parce qu’elle avait le potentiel de « faire exploser » une partie sacrée de sa vie, car elle avait un lien fort avec son ex, Rae. « J’ai des inquiétudes pour mon ex dans ce processus », a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que tu sois ici pour les bonnes raisons. »

Un autre concurrent, Mildredpuis est intervenu et a convenu avec Lexi que Vanessa ne dégageait pas de bonnes vibrations, surtout parce qu’elle avait été ouvertement impolie avec son ex, Alex, toute la nuit. Alors que la tension dans la pièce continuait de monter, Alex a pris la défense de son ex. Lisez la suite pour en savoir plus sur L’ultimatum : l’amour queerc’est trublion apparent, Vanessa.

Vanessa est un esprit libre

Vanessa, 30 ans, est un esprit libre autoproclamé et n’aime pas l’idée de s’installer car cela la retient. Bien qu’elle soit en couple avec Xander depuis trois ans, elle ne voit pas encore le mariage dans son avenir. Au cours de son rendez-vous avec Lexi qui a mal tourné, elle a proclamé: « Il est difficile d’imaginer épouser quelqu’un » et qu’elle ne « veut pas se rapprocher de quelqu’un d’autre ». Elle a même admis qu’elle n’avait « aucun désir d’avoir » de la stabilité dans sa vie. Elle sait cependant qu’elle finira par vouloir des enfants.

Sans surprise, Vanessa est la destinataire de l’ultimatum, ce qui signifie qu’elle doit accepter d’épouser Xander à la fin du processus, se faire larguer ou repartir avec une nouvelle relation.

Vanessa a réalisé qu’elle était gay à l’adolescence

Dans une publication Instagram de juillet 2022, Vanessa a admis qu’elle ne connaissait pas de personne « ouvertement gay » avant l’âge de 16 ans et dans une publication d’octobre 2022, elle a déclaré que c’était à peu près au même moment où elle avait réalisé qu’elle aimait les filles. « J’ai commencé à faire mon coming out à 16 ans. Il m’a fallu 9 ans de plus et ma première relation homosexuelle sérieuse pour avoir la confiance et la fierté de faire mon coming out à tout le monde », se souvient-elle. « Le coming out n’est pas un chemin linéaire qui vous est tracé. Ce sont des montagnes russes et elles peuvent être cahoteuses, rapides, choquantes et effrayantes. Je suis plein de fierté maintenant, mais il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de désapprentissage pour arriver là où je suis aujourd’hui.

Elle a poursuivi: «Lorsque vous êtes en train de sortir, la plupart du temps, vous n’avez personne à qui parler ou à qui vous confier. C’est un processus tellement interne qui peut se sentir si seul. J’ai traversé un très long processus de coming-out qui consistait principalement à combattre mes propres croyances selon lesquelles être gay était une erreur. Au fil des ans, je me suis senti si seul et perdu, mais j’ai souri pour que personne ne sache que je me débattais.

« Mais je suis ici aujourd’hui, fière et incroyablement heureuse », a-t-elle conclu.

Vanessa est une greffe de Californie

Vanessa a déménagé à Los Angeles depuis le New Jersey juste avant que la pandémie ne frappe, ce qui l’a maintenue à l’intérieur et à l’écart des gens et des lieux. « Je n’ai jamais appris à connaître LA comme je le voulais », a-t-elle déclaré dans un post Instagram de janvier 2023. «Mais maintenant, je suis là, en 2023. Explorer cette ville avec tous ses hauts et ses bas. La vie est belle. » Dans un article précédent, elle a déclaré qu’elle se sentait beaucoup plus acceptée en Californie qu’elle ne l’était dans le New Jersey.

« Ayant grandi dans le New Jersey, je n’aurais jamais pensé déménager sur la côte ouest. Mais je suis là », a-t-elle écrit. « J’ai emballé mes affaires dans une voiture à 2 500 $ et j’ai traversé l’Amérique. Maintenant, je vis en Californie, où je me sens pleinement embrassé. La vie vous apportera le bonheur si vous suivez votre cœur, même si c’est vraiment effrayant à faire.

Bien qu’elle aime clairement la Cité des Anges, Vanessa a confirmé que « rien ne vaut le printemps sur la côte Est ».

Vanessa est une maman de chien

Vanessa a un petit chiot avec qui elle publie fréquemment sur sa page Instagram. Elle n’a pas révélé le nom de son chien, mais a dit un jour qu’elle était heureuse d’avoir dépassé son allergie au chien.

Vanessa a juré les hommes en 2022

Vanessa a annoncé qu’elle ne sortirait plus jamais avec un homme cis dans une publication Instagram de novembre 2022 dans laquelle elle rappelait la lutte qu’elle a dû affronter pour s’intégrer à la société en sortant avec des hommes. « Je voulais tellement me connecter émotionnellement que j’étais prête à changer des parties de moi-même et à sacrifier des choses qui comptaient vraiment pour moi et à ignorer le chaos », a-t-elle écrit. « Je n’aurai jamais le niveau de connexion émotionnelle que je souhaite avec quelqu’un qui est né de sexe masculin. Je le sais maintenant et j’ai enfin la confiance nécessaire pour dire que je ne sortirai plus jamais avec un homme cis.

Elle a conclu: « C’est tellement bon de débloquer des pièces de votre puzzle personnel à mesure que vous vieillissez et que vous commencez vraiment à découvrir qui vous êtes au fond de vous. »

