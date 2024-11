Qui est Van Hunt? – Faits sur le petit ami de Halle Berry

Quatre ans plus tard, Halle Berry et Van Hunt sont toujours aussi forts.

Berry a rendu public Hunt pour la première fois en 2020, lorsqu’elle a lancé leur relation durement en poster une photo d’elle-même portant un T-shirt avec son nom dessus. Depuis, les deux sont restés relativement ouverts au public sur leur adoration l’un pour l’autre.

«C’était la première fois que j’étais follement amoureux avant de faire l’amour. Cela ne m’est jamais arrivé, jamais », a déclaré Berry Marie-Claire dans une interview en 2024. « Parlez d’une de ces belles expériences qui changent la vie. C’était magique, juste magique. Elle a ajouté : « De par la nature de la façon dont cela s’est produit, j’ai la réelle conviction que c’est ça. C’est ma personne.

Arthur Holmes//Getty Images

Hunt s’est également réjoui de sa petite amie dans une interview en 2021 avec Divertissement ce soir. « L’inspiration de notre relation transparaît dans tout, même dans ma parentalité », a-t-il déclaré au média. « Je suis une personne complètement différente, je peux le dire comme ça et je pense que cela a amélioré tous les aspects de ma vie. »

À l’avance, nous décomposons tout ce qu’il faut savoir sur Hunt.

C’est un musicien.

Hunt est un chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique dans divers genres, notamment le funk et le rock. Il joue également de divers instruments, de la guitare et de la basse au clavier et à la batterie.

Il a remporté un Grammy.

Hunt a remporté sa toute première nomination aux Grammy Awards en 2005 avec sa chanson « Dust », qui a été reconnue dans la catégorie de la meilleure performance urbaine/alternative. Il a fini par remporter un Grammy l’année suivante, remportant un gramophone d’or dans la catégorie de la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec voix pour sa collaboration avec John Legend et Joss Stone sur « Family Affair ».

Robin L Marshall//Getty Images

Il a un fils.

Hunt est le père d’un fils adolescent nommé Drake.

Berry a également deux enfants : sa fille Nahla, qu’elle partage avec son ex Gabriel Aubry, et son fils Maceo, qu’elle partage avec son ex Olivier Martinez.

L’acteur avait déjà réfléchi au mélange de leurs familles dans une interview en 2022 pour .

« Mon fils, Maceo, a fait de son propre gré cette petite cérémonie d’engagement pour nous sur la banquette arrière de la voiture. Je pense qu’il me voit enfin heureux, et c’est contagieux. C’était sa façon de dire : « C’est bien. J’aime ça. Cela me rend heureux », a déclaré Berry. «C’était un moment très réel pour nous tous. J’ai pleuré, Van luttait contre ses larmes. Même Maceo savait qu’il avait dit quelque chose de poignant. Cela signifiait beaucoup pour nous. J’ai deux enfants de deux pères différents. Van a un fils. En tant que mère vivant dans une famille moderne et recomposée, tout ce qui m’importe, c’est que mes enfants acceptent les décisions que je prends.