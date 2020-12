ré Saviez-vous que le président de la Commission de l’Union européenne était autrefois une star de la chanson adolescente? Dans les années 70, la jeune Von der Leyen faisait partie d’une troupe à la Von Trapp, Die Albrecht Familie (son nom de jeune fille bien sûr). Son père, qui était également ministre-président (premier ministre) de l’État allemand de Basse-Saxe, était à la guitare et maman Heidi et plusieurs de leurs sept enfants ont assommé des chansons folkloriques pour un public peu exigeant. Ils ont sorti quelques disques et même, en 1978, un single – «Wohlauf in Gottes schone Welt» («Well in God Beautiful World»), dont la face B est le morceau «Alle Birken grunen In Moor und Heid» (« Tous les bouleaux fleurissent dans l’humeur et la bruyère »). Comme vous pouvez probablement le constater, la famille était chrétienne (luthérienne, c’est-à-dire) et plutôt traditionnelle. D’accord, ABBA et Boney M les ont foutus en l’air, mais ils ont au moins participé à des émissions de variétés allemandes, et son père a dirigé l’endroit où ils font les Volkswagens, donc pas mal vraiment.

Les Albrechts n’étaient pas seulement doués pour le chant. La famille est ce que les Britanniques appelleraient «gentry» et UvdL, comme on l’appelle, a des parents distingués. Un frère, Hans-Holger, est PDG du groupe de médias français Deezer. L’oncle George était un chef d’orchestre distingué et grand-père Carl un psychothérapeute passionné de conscience mystique qui a inventé une nouvelle méthode de méditation basée sur quelque chose appelé «entraînement autogène», qui pourrait ou pourrait être utile avant, pendant et après les conversations difficiles d’Ursula avec Viktor Orban semi-tyran de Hongrie. Plus en arrière, ses antécédents incluent des marchands de coton et des propriétaires de plantations (c’est-à-dire d’esclaves) en Caroline du Sud, du nom de Ladson, dont l’un a été sénateur et gouverneur à l’époque de George Washington. Un autre négociant en coton, Ludwig Knoop, s’est installé en Russie et a été nommé baron par le tsar Alexandre II.