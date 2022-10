Qui est une demi-once ? 5 choses sur le rappeur de Los Angeles qui a été abattu et tué – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Wrongkind Records / Half Once/Youtube

Rappeur Demi-once32 ans, a été tué par balle à Los Angeles le mardi 4 octobre. La victime, dont le vrai nom est Latauriisha O’Brien, marchait dans la rue avec son ami et au téléphone avec sa femme enceinte, lorsqu’un SUV s’est arrêté et que la personne assise sur le siège passager a ouvert le feu sur Half Ounce, selon des informations locales. Half Ounce aurait été déclaré mort par les ambulanciers sur les lieux. La police est toujours à la recherche du suspect.

Le meurtre de Half Ounce est une tragédie qui n’est malheureusement que trop familière aux rappeurs de Los Angeles. Half Ounce était en train de devenir une énorme présence dans l’industrie du rap, et c’est dévastateur qu’il nous ait été enlevé si tôt. Voici tout ce que vous devez savoir sur Half Once.

Half Ounce n’est pas le premier rappeur à être tué à Los Angeles

Il y a eu une tendance surprenante de rappeurs assassinés dans le comté de Los Angeles. Rappeurs PnB Rock30 et Kee Riches, 23 ans, ont tous deux été abattus à Los Angeles en septembre lors d’incidents distincts. En décembre dernier, le rappeur Drakeo le Souverain, 28 ans, a été poignardé lors d’une bagarre lors d’un festival de musique. Rappeur Fumée Pop20 ans, a été abattu lors d’une invasion de domicile en février 2020. Les fans se souviendront également que le rappeur Nipsey Hussle33 ans, a été tué par balle devant son magasin de vêtements en mars 2019. Aucun des incidents ne semble être lié.

Half Once était marié

Il a été confirmé que Half Ounce était au téléphone avec sa femme quand il a été assassiné. Selon Fox 11, l’épouse du rappeur l’a entendu se faire tirer dessus au téléphone et elle s’est précipitée sur les lieux. Son identité est inconnue.

Half Once avait des enfants.

Half Once avait trois enfants au moment de sa mort. Il était père d’un fils de 9 mois, d’un fils de 2 ans et d’une fille de 8 ans, selon Fox 11. Half Ounce a également eu un quatrième enfant en route, car sa femme est actuellement enceinte.

Half Ounce a sorti son nouvel album en août.

Le dernier album studio de Half Ounce, Rythme & Gunz, est sorti le 19 août. Il comportait neuf titres. C’était son quatrième album studio, après celui de 2019 Voilà Da Naybahood, 2018 L’argent du sang, et 2017 Nayba.Hood.Politique.

La nouvelle chanson de Half Ounce devait sortir ce mois-ci.

La prochaine chanson de Half Ounce, “Drop The Ball”, devrait sortir le 14 octobre. Son dernier message sur Instagram faisait la promotion de la chanson. On ne sait pas si “Drop The Ball” sortira toujours à la suite de la mort tragique de Half Ounce.