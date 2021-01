Dans une affaire qui restera dans l’histoire comme une première, un étudiant indo-américain a réussi à Randeep Hothi à gagner une de ses batailles juridiques avec le millionnaire Elon Musk.

Le PDG de Tesla a récemment été incapable de suspendre une poursuite en diffamation déposée par Hothi, un fervent critique de Tesla, contre Musk après qu’un juge californien ait rejeté ses allégations selon lesquelles l’affaire était sans fondement et une tentative de faire taire la liberté d’expression du millionnaire, Bloomberg signalé.

Qui est Randeep Hothi?

Randeep Hothi est un ancien étudiant de l’Université de Californie à Berkeley et actuellement doctorant en langues asiatiques à l’Université du Michigan. Hothi est également un critique vocal de Tesla. L’étudiant diplômé qui tweete sous le pseudo Twitter de «skabooshka», se décrit comme «Enquête / Rapport sur la fraude d’entreprise», dans sa biographie Twitter. Il dit également qu’il « se concentre actuellement sur Tesla ». Hothi est connu pour faire partie d’un groupe anonyme mondial de critiques de Tesla qui sont collectivement appelés «$ TSLAQ». Le groupe se compose d’anciens employés de Tesla et d’étudiants diplômés comme Hothi, dont beaucoup se tournent souvent vers les réseaux sociaux et d’autres plateformes pour critiquer Tesla et Musk. Ses parents vivent à Fremont, la ville où se trouve l’usine automobile de Tesla. Bien que d’autres membres de $ TSLAQ publient sous des pseudonymes anonymes, l’identité de Hothi et de son frère a été révélée au monde par un autre pseudo Twitter qui est depuis resté inactif. Le frère de Hothi travaillait chez Volkswagon mais a depuis cessé de travailler avec le rival de Tesla.

Quand Elon Musk a-t-il remarqué Hothi?

Bien qu’il soit un critique de Tesla depuis des années, les luttes de Hothi avec Elon Musk à un niveau personnel ont commencé il y a deux ans lorsqu’il a tenté de visiter le centre de vente Fremont de Tesla en Californie en février 2019 et a été arrêté par le garde de sécurité. Hothi a affirmé qu’il était venu faire des recherches et avait été renvoyé par des gardes de sécurité.

En avril de la même année, Hothi a téléchargé une photo d’une voiture Tesla sur les réseaux sociaux et a affirmé qu’il était suivi par la société de véhicules électroniques. Les incidents ont attiré l’attention (lire ire) de Musk qui a ensuite qualifié Hothi de « menteur » et l’a accusé d’avoir failli tuer des employés de Tesla alors qu’il s’éloignait des installations de Fremont en février.

Pourquoi Hothi a-t-il intenté une action en diffamation contre Musk?

En août, Hothi a déposé une plainte pour diffamation contre Musk devant la Cour supérieure du comté d’Alameda. Dans son procès, Hothi a soutenu que Musk avait contribué à stimuler une campagne de haine en ligne contre lui. Après la révélation de Hothi et de l’identité de son frère en 2018, Musk a publié un tweet en 2019 dans lequel il a tagué Volkswagen, posant des questions sur les liens de Hothi avec l’entreprise. Suite au tweet, Hothi a été la cible d’une campagne de haine virale et d’abus raciaux en ligne, qui a abouti à ce que Hothi se rende sur Twitter et déclare: « C’est ma promesse. Tesla est un zéro. Elon Musk ira en prison ». Il a déposé la plainte en août.

Comment Hothi a-t-il remporté le premier tour de la bataille?

Dans son verdict, la juge de l’État de Californie, Julia Spain, de la Cour supérieure du comté d’Alameda, a déclaré que le procès de Hothi était fondé et a même déclaré qu’il pouvait gagner. Le juge a rejeté les affirmations de Musk selon lesquelles le procès était sans fondement ou une tentative d’étrangler sa liberté d’expression, estimant que l’affaire n’était pas digne de la loi anti-SLAPP aux États-Unis qui permet le rejet rapide des poursuites en diffamation dans les cas où elle est perçue comme empiétant. sur le droit à la liberté d’expression.

Est-ce que Hothi est le seul procès contre Tesla?

Non selon rapports, il y a plus de 1 000 poursuites contre Musk et Tesla, dont beaucoup sont des poursuites pour diffamation. L’une d’elles est une affaire dans laquelle Musk a fait référence à l’un de ses détracteurs – un plongeur de sauvetage – un «pédo» et un «violeur d’enfant» dans un courrier électronique adressé à un rédacteur en chef sans étayer cette affirmation par aucune preuve. Tesla fait également face à une poursuite en diffamation de l’ancienne employée Cristina Balan qui affirme avoir été licenciée et qualifiée de criminelle après avoir soulevé des objections au sujet de certaines pratiques au sein de l’organisation.