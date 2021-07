Qui est Tyler Cameron et quelle est la photo du cheval ?

TYLER Cameron est une star de télé-réalité qui s’est fait connaître dans The Bachelorette.

La star hunky, qui sort un nouveau livre sur son ascension vers la gloire, a eu des fans qui se bousculaient pour trouver des photos de lui avec un cheval. Voici pourquoi…

Tyler Cameron est devenu célèbre après avoir participé à une célèbre émission de téléréalité

Qui est Tyler Cameron ?

Originaire de Floride, Tyler Cameron est né le 31 janvier 1993 et ​​s’est fait connaître après sa comparution sur la saison quinze de La bachelorette, en 2019.

Il est rapidement devenu un favori des fans de la saison qui a joué Hannah Brown comme la Bachelorette en quête d’amour.

Alors qu’ils partageaient un rendez-vous, Hannah a finalement rompu avec Tyler lors de la finale, choisir Jed Wyatt à la place.

Cependant, lors de l’émission spéciale After The Final Rose diffusée le 30 juillet 2019, Tyler a accepté son offre de prendre un verre.

Dans un rebondissement qui a choqué même Hannah elle-même, Tyler a été repéré avec Gigi Hadid quelques jours plus tard, à la suite d’un autre rendez-vous avec l’ancienne Miss Alabama USA.

Cameron et Gigi se sont séparés quelques mois plus tard, en novembre 2019, après une romance très médiatisée.

Cameron a fait un retour dans la franchise qui l’a rendu célèbre en apparaissant dans l’épisode six de la saison 25 de Le célibataire.

Il est également apparu dans le film Good on Paper (sorti en salles le 23 juin 2021) en tant que « Ruggedly Handsome Man ».

Et il a eu un rôle dans la sitcom américaine Single Parents en tant que Danny, dans l’épisode Chez Second Grade.

En plus de ses passages à la télévision, Tyler a suivi une carrière de mannequin.

Sa carrière a débuté alors qu’il était étudiant, lorsqu’il a fréquenté l’Université Wake Forest après avoir obtenu son diplôme du Jupiter Community High School.

Il a été repéré sur Instagram et a ensuite signé des contrats avec Soul Artist Management à New York et Next Management à Miami.

En juillet 2021, il publie un livre d’actualités, qui est en partie un mémoire, en partie un guide pratique pour les rencontres, Vous méritez mieux: ce que la vie m’a appris sur l’amour, les relations et le meilleur de vous-même.

Toujours en juillet, Tyler a confirmé il est en couple.

Tyler Cameron a récemment confirmé qu'il était dans une nouvelle relation

Quelle est la photo du cheval ?

Les fans étaient dans une frénésie quand Andy Cohen a admis avoir laissé un commentaire sur l’un des Les photos Instagram de Tyler, dans lequel il apparaît avec un cheval.

Le Regardez ce qui se passe en direct L’animateur a révélé le mardi 27 juillet 2021 qu’il avait commenté: « Cette photo est captivante. »

Depuis lors, les fans ont cherché frénétiquement la photo sur les réseaux sociaux, car Tyler n’a historiquement pas eu les meilleures expériences avec les chevaux.

Pendant qu’il était sur The Bachelorette, il a partagé un rendez-vous avec Hannah Brown alors qu’il se trouvait aux Pays-Bas.

La sortie était loin d’être romantique car Tyler l’a qualifiée de « cauchemar » en parlant avec Nous hebdomadaire.

« C’était un cauchemar de rencontres », a-t-il déclaré le 19 juin 2021, « Je ne suis pas vraiment doué avec les chevaux. »

« Je vais beaucoup mieux maintenant, je suis devenu bon avec les chevaux. »

Il a poursuivi en disant qu’il était « paniqué tout le temps », et s’est souvenu « d’avoir serré les chevaux si fort » avec ses jambes car les animaux semblaient n’avoir aucune intention de suivre les instructions.

« Quand je suis descendu de cheval, mes jambes tremblaient. »

« Si je voulais aller à gauche, ça irait à droite. Si je voulais avancer, je reculerais. Je n’ai donc jamais pu m’approcher d’Hannah.





Il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas été impressionné par le rendez-vous en tête-à-tête.

« Je me disais ‘c’est le rendez-vous le plus stupide auquel j’ai jamais participé.' » Hannah aurait même été en colère contre lui à l’époque car ils n’avaient pas pu parler.

« Elle m’a dit qu’elle voulait me renvoyer chez moi ce soir-là ! Elle pensait que quelque chose n’allait pas.

En regardant Matt interagir avec des chevaux dans la saison 25 de Le célibataire – qui a été diffusé en janvier 2021 – Tyler a pris sur Twitter, admettant qu’il avait encore de mauvais souvenirs de la date de l’équitation.

« Les dates de cheval sont les pires dates. Ils ont besoin de retirer ce type de date. Aucun de ces chevaux n’a agi comme mes chevaux l’ont fait », a-t-il déclaré.