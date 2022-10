Qui est Tulsi Gabbard ? 5 choses sur l’ancien représentant d’Hawaï – Hollywood Life

Voir la galerie





Tulsi Gabbard était membre du Congrès représentant Hawaï pendant quatre mandats

Gabbard s’est présenté à la présidence en 2020 et a ensuite approuvé Joe Biden

Gabbard a annoncé qu’elle quittait le parti démocrate dans un message vidéo en octobre 2022.

Ancienne membre du Congrès Tulsi Gabbard, 41 ans, a annoncé qu’elle se séparait du Parti démocrate dans un message vidéo posté sur elle Twitter le mardi 11 octobre. La candidate à la présidentielle de 2020 a donné une longue liste de raisons pour lesquelles elle partait, et bien qu’elle ait offert des points de discussion, elle n’a pas fourni d’exemples précis de ce qu’elle accusait le parti démocrate de faire. “Je ne peux plus rester dans le parti démocrate d’aujourd’hui qui est sous le contrôle total d’une cabale élitiste de fauteurs de guerre, qui sont poussés par un éveil lâche, qui nous divisent en racialisant chaque problème et en attisant le racisme anti-blanc, qui travaillent activement pour saper nos libertés données par Dieu qui sont inscrites dans notre Constitution, qui sont hostiles aux personnes de foi et de spiritualité, qui diabolisent la police mais protègent les criminels aux dépens des Américains respectueux des lois, qui croient en l’ouverture des frontières, qui militarisent l’État de sécurité nationale pour s’en prendre à leurs adversaires politiques, et surtout, qui nous entraînent toujours plus près de la guerre nucléaire », a-t-elle déclaré.

Après avoir énuméré ses raisons, Gabbard a appelé davantage de démocrates à se séparer également de leur parti. « Je crois en un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Malheureusement, le parti démocrate d’aujourd’hui ne le fait pas. Au lieu de cela, il représente un gouvernement qui est de, par et pour l’élite puissante. Maintenant, j’appelle mes collègues démocrates indépendants de bon sens à se joindre à moi pour quitter le parti démocrate », a-t-elle déclaré. En savoir plus sur l’ancienne députée ici.

1. Elle a été la première membre du Congrès hindou et samoan de l’histoire des États-Unis

Gabbard est originaire de Leloaloa, un petit village sur l’île de Tutuila aux Samoa américaines. Elle est devenue le premier membre samoan du Congrès en 2012 et a représenté le deuxième district d’Hawaï pendant quatre mandats. Elle n’a pas cherché à être réélue en 2020 en raison de sa course présidentielle. Gabbard a été élevé dans une famille multiconfessionnelle pratiquant à la fois le christianisme et l’hindouisme, et est également le premier membre du Congrès hindou. Avec le sénateur de l’Illinois Tammy Duckworthelle est la première femme combattante jamais élue au Congrès – et maintenant, la première femme combattante à se présenter à la présidence.

Depuis qu’il a quitté le Congrès, Gabbard a lancé un podcast intitulé Le spectacle de Tulsi Gabbardet elle a également fait des apparitions sur Fox News et comédienne de Joe Rogan podcast. Elle a également pris la parole à la conférence républicaine CPAC en février 2022.

2. Elle est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune personne élue à la législature de l’État d’Hawaï

Gabbard n’avait que 21 ans lorsqu’elle a rejoint la Chambre des représentants d’Hawaï en 2002, restant au bureau pendant deux ans. Si elle remporte les élections de 2020, elle serait la plus jeune présidente de l’histoire des États-Unis, à 39 ans. Le plus jeune président à ce jour était Théodore Rooseveltqui avait 42 ans.

3. C’est une vétéran du combat

Elle a quitté la Chambre des représentants de l’État d’Hawaï en 2004 pour se déployer avec la Garde nationale d’Hawaï dans une unité médicale en Irak. Elle s’est portée volontaire pour un autre déploiement en 2008, cette fois en tant que “chef de peloton de la police militaire formant des unités antiterroristes”, selon un profil de L’Atlantique. Entre les déploiements, elle a obtenu son diplôme en tête de sa classe d’une école des candidats officiers en Alabama.

4. Elle s’est présentée à la présidence en 2020

Bien avant de quitter le parti démocrate, Gabbard figurait sur la liste des primaires aux élections de 2020 dans le but de se présenter contre le président de l’époque. Donald Trump. Le représentant démocrate d’Hawaï a fait cette annonce le 11 janvier 2019, racontant CNN Van Jones, “J’ai décidé de me présenter et je ferai une annonce officielle dans la semaine prochaine… Il y a beaucoup de raisons pour moi de prendre cette décision. Il y a beaucoup de défis auxquels est confronté le peuple américain qui me préoccupe et que je veux aider à résoudre.

Elle a expliqué que les principaux problèmes sur lesquels sa campagne s’est concentrée comprenaient les soins de santé, la réforme de la justice pénale et le changement climatique. “Il y a une question principale qui est au centre du reste, et c’est la question de la guerre et de la paix”, a déclaré Gabbard lors de son annonce sur CNN. “J’ai hâte de pouvoir entrer dans ce sujet et d’en parler en profondeur.”

5. Elle a été vice-présidente du Comité national démocrate jusqu’à sa démission

Gabbard a abandonné le poste pour approuver le sénateur Bernie Sanders’ candidature pour la course présidentielle de 2016. Après avoir démissionné et soutenu le sénateur du Vermont, Tulsi s’est ensuite présenté contre Sanders aux élections de 2020.

Après avoir tous deux abandonné, ils ont chacun approuvé le président Joe Biden. “Il est clair que les électeurs primaires démocrates ont choisi le vice-président Joe Biden pour être la personne qui affrontera le président Trump aux élections générales”, a-t-elle déclaré dans une vidéo d’annonce de mars 2019. “Je suis convaincu qu’il dirigera notre pays, guidé par l’esprit de respect et de compassion aloha, et qu’il contribuera ainsi à apaiser les divisions qui déchirent notre pays.”