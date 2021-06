Qui est Trevor Rees-Jones et où est-il maintenant ? Le garde du corps de la princesse Diana qui a survécu à un accident de voiture à Paris

LA PRINCESSE Diana a été tuée dans un accident de voiture en 1997, aux côtés de son partenaire Dodi Fayed et du chauffeur Henri Paul.

Le garde du corps et l’ancien parachutiste Trevor Rees-Jones ont survécu à l’horreur mais ont subi des blessures qui ont changé leur vie. Voici ce que nous savons de lui et où il se trouve actuellement.

Trevor Rees était le seul survivant de l’accident qui a tué la princesse Diana Crédit : AFP

Qui est Trevor Rees-Jones ?

Trevor Rees-Jones – qui s’appelle maintenant Trevor Rees – est né le 3 mars 1968 à Rinteln, en Allemagne.

Il était le milieu des trois fils du chirurgien de l’armée britannique Colin Rees et de sa femme infirmière Gill.

Quand il avait dix ans, la famille a déménagé à Oswestry, Shropshire, et il est allé à l’école Fitzalan où il a rencontré sa future épouse Sue Jones.

Trevor s’est enrôlé dans la Combined Cadet Force à l’école et, après son baccalauréat, il a rejoint le 1er Bataillon Parachute Regiment, servant une tournée en Irlande du Nord.

En 1995, il est allé travailler comme agent de sécurité privé pour le propriétaire de Harrods Mohammed al-Fayed, père de Dodi Fayed, et plus tard de la princesse du peuple.

Quand est-il devenu le garde du corps de la princesse Diana ?

C’est dans le cadre de son travail de sécurité pour al-Fayed que Trevor est venu garder le fils playboy d’al-Fayed, Dodi, et plus tard sa petite amie, la princesse Diana.

Il les a accompagnés en vacances à l’été 1997, lorsque le tragique accident de voiture a eu lieu.

Le garde du corps a ensuite démenti les affirmations de son ancien patron selon lesquelles Dodi et Diana avaient choisi une bague de fiançailles ensemble à Monte-Carlo une semaine avant leur mort à Paris.

Diana, son petit ami Dodi Fayed et leur chauffeur Henri Paul ont été tués dans l’accident de Paris en 1997 Crédit : Getty

Le 30 août, Dodi et Diana se sont arrêtés à Paris en route pour Londres après avoir passé neuf jours sur le yacht de Dodi en Méditerranée.

Ils avaient l’intention de rester à l’hôtel Ritz appartenant au père de Dodi, mais se sont retrouvés assiégés par des paparazzi.

Le chef de la sécurité du Ritz, Henri Paul, a élaboré un plan pour partir par la porte arrière pour esquiver les photographes et se rendre à l’appartement de Dodi près des Champs Elysées.

Trevor a déclaré à l’enquête de 2008 à Londres : « Je n’étais pas content car cela signifiait que Dodi diviserait les agents de sécurité, mais je l’ai accepté.

« Au départ, on m’avait dit que Dodi et Diana voyageraient sans sécurité et j’ai dit que cela n’arriverait pas, que je voyagerais dans le véhicule avec eux. »

La limousine noire Mercedes S280 conduite par M. Paul s’est écrasée contre un pilier à 65 mph alors qu’elle traversait le tunnel routier du Pont de l’Alma aux premières heures du 31 août.

Le chauffeur et Dodi ont été tués sur le coup et Diana est décédée peu de temps après à l’hôpital.

Diana et Dodi se tiennent dans l’ascenseur en quittant le Ritz Crédit : Document à distribuer

Quelles blessures Trevor Rees-Jones a-t-il subies dans un accident de voiture ?

Trevor a subi de graves blessures au cerveau et à la poitrine et chaque os de son visage a été brisé. Il a passé dix jours dans le coma.

Les chirurgiens ont utilisé 150 pièces de titane pour reconstruire son visage écrasé, en utilisant des photos de famille comme guide.

Une enquête a révélé qu’aucune des quatre personnes dans la voiture ne portait de ceinture de sécurité.

Les tests ont montré que le conducteur avait trois fois la limite d’alcool au volant.

Un jury d’enquête a conclu que Diana avait été illégalement tuée par la conduite dangereuse de M. Paul et les actions des paparazzis poursuivants.

Où est-il maintenant?

Trevor travaillerait désormais en tant que chef mondial de la sécurité pour le géant des vaccins AstraZeneca.

Le Mail raconte comment il a reconstruit sa vie depuis le tristement célèbre accident il y a 24 ans.

Son profil LinkedIn le décrit comme étant basé à Shrewsbury et ayant de l’expérience dans les opérations internationales.

Après l’accident de 1997, Trevor est retourné en Angleterre et a quitté son emploi chez M. al-Fayed.

Il a été interrogé quatre fois par les autorités françaises, mais a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’incident.

Il a ensuite affirmé que son patron avait exercé une pression « intense » sur lui pour qu’il se souvienne des détails de la nuit où son fils a été tué.

Trevor est retourné dans le Shropshire où il a été soigné par sa mère Gill et son beau-père Ernie. Il a travaillé un temps dans le magasin de sport d’un ami.

L’épave de Mercedes après le smash d’horreur Crédit : AFP

En 2000, il a publié un livre intitulé The Bodyguard’s Story: Diana, The Crash, And The Sole Survivor, qui lui a rapporté 1 million de livres sterling.

Mais la majeure partie de cette somme aurait été absorbée par les frais juridiques après avoir été impliqué dans une série de poursuites avec M. al-Fayed en Angleterre et en France.

Il s’était séparé de sa première femme Sue des mois avant l’accident. En 2003, il a épousé sa seconde épouse Ann Scott, une enseignante.

Trevor s’est suffisamment rétabli pour devenir membre d’une équipe de rugby locale dans le nord du Pays de Galles et a créé une entreprise en tant que consultant en sécurité.

En 2008, il a travaillé en Irak déchiré par la guerre avant d’être appelé à témoigner à l’enquête, son visage toujours profondément marqué plus d’une décennie plus tard.

Il a dit au coroner qu’il avait de vagues souvenirs d’une moto à côté du véhicule et d’une voix de femme appelant « Dodi », mais il n’était pas sûr qu’il s’agisse de vrais souvenirs.

Il a également nié les affirmations de M. al-Fayed selon lesquelles il faisait partie d’une dissimulation après que Diana et Dodi ont été tués par le MI6 sur ordre du prince Philip.

Trevor a déclaré: « Je ne fais pas du tout partie d’un complot visant à supprimer la vérité. Tout ce que j’ai fait, c’est de donner la vérité telle que je la vois. »

En 2016, l’ancien agent de protection de la police de Diana, Ken Wharfe, a reproché à Trevor d’avoir laissé la princesse monter dans la Mercedes.