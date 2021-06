Un tribunal RUSSE a condamné un marine américain de 29 ans à neuf ans de prison en 2020 après une nuit de forte consommation d’alcool à Moscou.

Près d’un an après la condamnation du Marine américain, les parents de Trevor Reed espèrent que le prochain sommet entre le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine conduira à un échange de prisonniers.

En 2020, le marine américain Trevor Reed a été condamné à neuf ans de prison Crédit : Reuters

Qui est Trevor Reed et pourquoi est-il détenu en Russie ?

Reed est un résident du Texas qui vivait dans le comté de Hood à l’extérieur de la région de Dallas.

Reed a passé l’été 2019 à Moscou à étudier le russe et à rendre visite à sa petite amie Alina Tsybulnik – une avocate à Moscou – et se préparait à rentrer chez lui en août dernier, a déclaré sa famille à NBC.

Cependant, quelques jours seulement avant son retour, il a célébré une soirée avec ses amis et les collègues de travail de sa petite amie.

Le 16 août 2019, Reed a été arrêté à Moscou et accusé d’avoir intentionnellement mis en danger la vie de représentants du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

Le 16 août 2019, Trevor Reed a été arrêté à Moscou et accusé d’avoir intentionnellement mis en danger la vie de policiers Crédit : Reuters

Selon des responsables russes, dans la nuit du 16 août, Reed a été arrêté après s’être saoulé et aurait attrapé le bras d’un officier alors qu’il était emmené dans une gare, provoquant une embardée du véhicule et mettant en danger la vie des officiers.

À l’époque, l’ambassadeur des États-Unis a rejeté l’allégation comme « absurde » et a noté que les preuves vidéo ne montraient aucune déviation.

En juillet 2020, Reed a été condamné à neuf ans de prison.

Pendant les plaidoiries du procès – Reed a déclaré qu’il n’admettrait pas sa culpabilité pour un crime qu’il n’a pas commis.

« Je pense qu’il serait contraire à l’éthique et immoral de plaider coupable pour un crime que je n’ai pas commis », a déclaré Reed dans sa déclaration finale à la veille du verdict du procès.

« Si je dois être condamné à une peine de prison, je préfère rester en prison que de sortir demain en liberté un menteur et un lâche. »

En juillet 2020, Reed a été condamné à neuf ans de prison. Crédit : Reuters

Qu’a dit Vladimir Poutine à propos de Reed ?

Le président russe Poutine a qualifié Reed de « juste un ivrogne » et de « fauteur de troubles », dans une rare reconnaissance du cas du Texan emprisonné avant son sommet avec le président Biden à Genève.

Poutine a également suggéré que Reed avait de la chance d’être dans une prison russe car s’il avait attaqué un flic aux États-Unis, « il aurait été abattu à cet endroit ».

« Votre gars, le Marine – c’est juste un ivrogne et un fauteur de troubles. Comme on dit ici, il s’est fait défoncer et a commencé un combat », a déclaré Poutine à NBC.

« Entre autres, lui, il a frappé un flic. C’est, ce n’est rien. C’est juste un crime de droit commun. Il n’y a rien. »

Dans une récente interview avec NBC, le président russe Vladimir Poutine a qualifié Reed de « juste un ivrogne » et « un fauteur de troubles » Crédit : Reuters

Le président russe a ajouté : « Il s’est saoulé avec de la vodka et a commencé une bagarre. Il a combattu un flic. Il n’y a rien d’offensant là-dedans.

« Ces choses arrivent dans la vie. Il n’y a rien d’horrible à cela. Cela arrive aussi à nos hommes. Quelqu’un avale de la vodka et commence une bagarre. Alors vous violez la loi, vous allez en prison.

« Que se serait-il passé s’il s’était battu contre un flic, s’il avait frappé un flic dans votre pays ? Il aurait été abattu à cet endroit, et c’est tout. N’est-ce pas le cas ?

Qu’ont dit les parents de Reed à propos de la prochaine rencontre entre Biden et Poutine ?

Les parents de Reed, Joey et Paula, espèrent que le prochain sommet entre le président Biden et Poutine conduira à un échange de prisonniers.

« Nous ne nous soucions pas de la façon dont il rentre à la maison, s’ils veulent échanger Trevor contre des criminels que vous savez être des criminels de bas niveau ou autre », a déclaré Joey à NBC’s Today le 14 juin.

« Ça nous va. Nous voulons que notre fils rentre à la maison », a ajouté Paula.

« Hé, les prisons américaines n’ont alors pas à payer pour leur logement », a déclaré Joey.

« Renvoyer à la maison. »

Joey et Paula Reed, les parents de Trevor, espèrent que le prochain sommet entre le président Joe Biden et Poutine conduira à un échange de prisonniers Crédit : Reuters

Paula et Joey ont également entendu les remarques de Poutine pour la première fois en direct sur NBC’s Today.

« Nous n’avons jamais fait de commentaires négatifs sur le président Poutine. Nous pensons que c’est une question politique et pas pour nous », a déclaré Joey.

« Nous trouvons ses fausses déclarations sur notre fils offensantes. »