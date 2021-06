Qui est Tressa Middleton et quel âge avait la plus jeune maman britannique lorsqu’elle a été violée par son frère Jason ?

TRESSA Middleton est devenue la plus jeune maman de Grande-Bretagne en 2006 lorsqu’elle a accouché à l’âge de 12 ans seulement.

Elle a ensuite accueilli son deuxième enfant en 2017. Voici l’histoire de Tressa.

Tressa Middleton était la plus jeune maman de Grande-Bretagne lorsqu’elle a accouché à l’âge de 12 ans en 2006 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Qui est Tressa Middleton ?

Tressa Middleton, maintenant dans la mi-vingtaine, n’avait que 12 ans lorsqu’elle a accouché en 2006, faisant d’elle la plus jeune maman de Grande-Bretagne.

Pendant deux ans, Tressa, de West Lothian, a caché l’identité du père de sa fille.

Mais quand l’enfant avait deux ans, elle a annoncé qu’elle avait été violée par son frère Jason – qui avait 16 ans à l’époque.

En 2008, l’enfant de Tressa a été officiellement adopté.

Neuf ans plus tard, en octobre 2017, Tressa et son partenaire Darren Young ont accueilli leur fille Arihanna dans le monde.

S’adressant au Daily Mirror, Tressa a parlé de ses deux grossesses.

Elle a déclaré: « Ne pas avoir ma fille avec moi m’affecte toujours tous les jours et je pensais que j’étais punie pour ce qui s’était passé avec elle, pour l’avoir laissée partir.

« Découvrir que j’étais enceinte [with her second child] était aigre-doux. »

Elle a ajouté: « J’ai ressenti une joie pure au moment où Arihanna est née. Il y a eu des moments où je pensais que je n’aurais jamais d’autre bébé.

« Mais je me sens aussi coupable parce qu’Arihanna est avec moi et ma fille aînée ne l’est pas. Elle est toujours la première chose à laquelle je pense chaque matin et la dernière chose le soir.

« Je l’aime tellement. Je ne peux pas être vraiment heureux sans elle. Cela me brise le cœur, Arihanna grandira sans connaître sa grande sœur. »

Tressa et son partenaire Darren Young Crédit: News Group Newspapers Ltd

Quand a-t-elle été violée par son frère Jason ?

Le frère aîné de Tressa, Jason, s’est imposé à sa sœur à l’âge de 11 ans et elle a donné naissance au bébé en 2006.

Tressa et l’enfant ont tous deux été placés sous protection pendant trois semaines par la suite.

Après la naissance de son premier enfant, Tressa a lutté contre l’abus de drogues et d’alcool avant, à l’âge de 18 ans, de devenir abstinent et de commencer à sortir avec Darren Young.

Elle est de nouveau tombée enceinte mais a fait une fausse couche.

Tressa a déclaré avant de perdre le bébé: «Cela m’a rappelé à quel point j’étais effrayée et confuse lorsque je suis tombée enceinte si jeune.

« Darren et moi n’avions pas prévu ce bébé, et j’ai eu des sentiments très mitigés quand j’ai appris que j’étais enceinte.

« D’une part, je suis ravie d’être à nouveau maman et d’avoir une seconde chance de bonheur.

« Mais une partie de moi a peur. J’ai traversé tellement de choses la première fois et j’ai eu le cœur si brisé quand ils l’ont emmenée, je ne pouvais plus tout revivre.

« Je dors toujours avec le nounours de ma première fille toutes les nuits – je n’ai jamais abandonné l’amour que j’ai pour elle. »

Tressa a publié un livre intitulé Tressa: The 12 Year Old Mum: My True Story Crédit : Rex

En 2014, une autre fille de 12 ans a pris son manteau en tant que plus jeune maman de Grande-Bretagne lorsqu’elle a accouché de cinq mois plus jeune.

Le père était un garçon de 13 ans – l’âge combiné le plus bas de tous les parents britanniques de l’histoire.

Tressa a proposé de les rencontrer et de partager son expérience de la maternité.

Elle a déclaré au Sun: « Je lui envoie mes plus chaleureuses félicitations, mais ce sera incroyablement difficile. À cet âge, vous vous inquiétez tellement de ce que les autres pensent à l’école.

« J’ai eu des gens qui me jetaient des choses avec le bébé dans la poussette. Et les intimidateurs vous narguaient dans la cour de récréation – c’est le pire.

« On m’a craché dessus, de toutes sortes. J’espère sincèrement que cela ne s’est pas produit pour cette maman. »

Mais en 2021, une fille de 11 ans a eu un bébé – et on pense maintenant qu’elle est la plus jeune mère britannique.

Elle est tombée enceinte à l’âge de dix ans avant d’accoucher en juin.

La maman et le bébé, accouchés après plus de 30 semaines, sont tous les deux en bonne santé et sa famille n’aurait apparemment aucune idée qu’elle était enceinte.

Où est Tressa Middleton maintenant ?

Tressa a fait plusieurs apparitions à la télévision depuis qu’elle est devenue célèbre et a même sorti un livre.

En mai 2015, Tressa: The 12 Year Old Mum: My True Story est sorti, en partenariat avec l’auteur Katy Weitz.

Elle serait toujours fiancée à Darren Young, le couple et leur fille vivant à Bathgate, West Lothian.

Elle se décrit comme une « maman à temps plein » sur son profil Facebook.