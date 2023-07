Qui est Trent Toney ? Apprenez à connaître The Dreamy Singer sur la saison 18 de ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

L’audition de Trent sera diffusée le 11 juillet.

Trent est originaire de l’Oregon.

Trent est un auteur-compositeur-interprète.

Les chanteurs continuent juste à venir L’Amérique a du talentet ils continuent de briller. Trent Toney est l’un des nouveaux chanteurs qui monteront sur scène lors de l’épisode du 11 juillet de la série NBC. Trent se produira devant les juges dans l’espoir d’obtenir le feu vert pour passer au prochain tour de la compétition.

Alors, qui est Trent Toney ? Il ne manque pas de talent. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Trent.

Trent vient de l’Oregon.

Trent est originaire de Hillsboro, Oregon, une ville à l’extérieur de Portland. Il se produit partout à Hillsboro et dans la région de Portland.

Trent a sorti son premier single en 2020.

L’auteur-compositeur-interprète a sorti son premier single « My Mind » en 2020. Il a sorti « Knew You » la même année et « Close To You » un an plus tard. Son dernier single est « Always and Lately ».

Trent est devenu viral sur YouTube.

Avant de commencer à faire de la musique à plein temps, Trent a publié des vidéos sur YouTube alors qu’il était à l’université. Quelques-unes de ses vidéos de farce sont devenues virales il y a des années. Sa vidéo « Reverse Trick-or-Treating With Door » a plus de 2,5 millions de vues. Une autre vidéo de farce de Trent a plus de 1,5 million de vues.

Les amis de Trent inspirent sa musique.

« Mes amis ont une influence majeure sur ma musique, ils assistent à mes concerts et écoutent mes chansons », lit-on dans la biographie de Trent sur son site officiel. « Ils me donnent envie de faire des vidéos amusantes et m’encouragent à faire de mon mieux. Je suis reconnaissant à Dieu pour eux et pour chaque opportunité que j’ai de jouer de la musique.

Trent peut jouer de nombreux instruments.

Trent a commencé à jouer du piano alors qu’il n’avait que 7 ans. Ses parents ont payé les cours jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme d’études secondaires, selon sa biographie Spotify. Depuis, il a appris à jouer de la guitare acoustique. Il utilise également une pédale de boucle pour certaines de ses performances live.

