BRITAINS Got Talent se démarque Travis George a conquis le cœur de la nation.

Sa performance puissante lors de son audition a fait croire à beaucoup qu’il méritait un buzzer en or. Mais qui est-il ? Continuez de lire pour en savoir davantage.

Rex

Qui est Travis George ?

Travis George a 22 ans.

Il est un chanteur et acteur du sud du Pays de Galles et était accompagné de sa mère à son audition pour Britain’s Got Talent.

Dans quoi Travis George a-t-il joué ?

Les fans aux yeux d’aigle se sont rendus sur les réseaux sociaux en déclarant qu’ils avaient reconnu le chanteur de la longue émission de la BBC Casualty.

Il a joué le petit ami d’une femme enceinte atteinte du syndrome de Down dans la série.

Qu’est-il arrivé à Travis George dans Britain’s Got Talent ?

Travis était visiblement nerveux lorsqu’il est apparu sur les écrans de télévision du pays lors d’un épisode de Britains Got Talent.

Il était si nerveux qu’il a eu du mal à parler lorsque les juges lui ont posé des questions sur les raisons de son audition.

Malgré ses nerfs évidents, il a continué à livrer une audition phénoménale avec une interprétation des Stars des Misérables.

Sa voix puissante a surpris le public et les juges, Simon Cowell semblant visiblement impressionné par le chant de Travis.

Après avoir terminé sa chanson, tout le public a éclaté en applaudissements et Travis a éclaté en sanglots.

Sa mère, qui lui apportait un soutien moral dans les coulisses, n’a pas pu retenir ses larmes en regardant son fils chanter.

Les commentaires des juges ont fait écho à la réaction de la foule, Bruno Tonioli a déclaré : « Parlez d’y aller ! »

« Je vous le dis, vous pourriez entrer dans un spectacle du West End demain,

« Chanson très, très difficile, chantée mieux que la plupart des gens que j’ai entendus. »

La juge Amanda Holden a déclaré: « J’ai vu Les Mis un nombre incalculable de fois, et vous venez de le faire tomber dans le parc. »

La chanteuse et rappeuse Alesha Dixon a ajouté : « Tu es adorable, tu es si gentille et tu ne réalises pas à quel point tu es formidable.

« Je suis vraiment, vraiment heureux pour vous que vous ayez eu ce moment. »

Simon Cowell a ensuite déclaré: ‘Travis, je veux dire, c’était évidemment une audition incroyable.

« Littéralement, c’est ce que j’appelle vendre une chanson.

« C’était une audition dont nous nous souviendrons. »

Étonnamment, Travis n’a reçu de sonnerie dorée d’aucun juge ou des hôtes Ant & Dec.

Sans surprise, il a reçu un oui de chaque juge avec Simon Cowell disant que Travis avait gagné « 4 000 oui », ce qui lui a valu une place au tour suivant.