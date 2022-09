Qui est Tracy Edwards ? | Le soleil

TRACY Edwards a joué un rôle crucial dans l’arrestation du tueur en série Jeffrey Dahmer.

Dahmer a été condamné à 957 ans de prison, mais il est décédé en 1994 après avoir été attaqué par un autre meurtrier reconnu coupable.

Tracy Edwards, victime de Jeffrey Dahmer Crédit : Document de police

Qui est Tracy Edwards ?

Tracy Edwards est connue pour avoir échappé à Dahmer, qui est connu pour avoir assassiné au moins 17 hommes et garçons dans le Wisconsin et l’Ohio.

Après s’être échappé, il l’a signalé à la police.

En 1991, Dahmer l’a invité chez lui un soir pour regarder l’Exorciste et boire de la bière.

Jeffrey l’a rapidement menotté et l’a menacé avec un couteau.

Tracy a allégué que Dahmer l’avait emmené dans sa chambre et lui avait dit qu’il voulait manger son cœur.

La police a trouvé les restes de plusieurs hommes et a rapidement arrêté Dahmer.

À la suite des événements, Edwards a intenté une action en justice contre le tribunal de Milwaukee pour ne pas avoir suivi les pistes précédentes sur Dahmer.

L’affaire a été rejetée.

Au cours des années qui ont suivi, Edwards a accumulé un certain nombre d’accusations, notamment des arrestations pour possession de drogue et vol.

Il serait sans abri depuis au moins 2002.

En 2012, il a été condamné par un juge de la Cour de circuit du comté de Milwaukee à un an et demi de prison et à deux ans de surveillance prolongée pour son implication dans une dispute qui s’est soldée par la mort d’un sans-abri.

Comment Tracy Edwards a-t-elle échappé à Jeffrey Dahmer ?

Tracy a réussi à se libérer après avoir maîtrisé Dahmer et aurait couru dans les rues pour trouver des policiers, qu’il a dirigés vers la maison de Dahmer.

La police a trouvé les restes de plusieurs hommes et a rapidement arrêté Dahmer.

Qui joue Tracy Edwards dans Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer ?

En raison de la nature horrible et de l’impact de ses actions, le tueur en série Jeffrey Dahmer a fait l’objet de beaucoup d’attention médiatique.

Véritable drame policier de Netflix “Monster : l’histoire de Jeffrey Dahmer”. sorti le 21 septembre 2022, où chaque épisode se concentrera sur l’une de ses victimes.

L’implication de Tracy Edward dans l’arrestation de Dahmer sera également montrée.

Il sera joué par l’acteur de 53 ans Shaun J. Brown, connu pour ses rôles dans des émissions telles que la sitcom CBS 2016 The Great Indoors.