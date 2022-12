Qui est Tommy Mallet et depuis combien de temps est-il avec Georgia Kousoulou ?

TOMMY Mallet est une star de télé-réalité et un propriétaire d’entreprise qui est devenu célèbre après avoir rejoint le casting de Towie en 2014.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le chappy effronté qui a proposé à sa petite amie Georgia Kousoulou en février 2022.

Georgia et Tommy avec leur petit garçon Brody[/caption]

Qui est Tommy Mallet ?

Tommy Mallet, 30 ans, a grandi à Islington, au nord de Londres.

Ses parents se sont en fait mariés à la télé – ils étaient un couple vedette de la série Love Town de la BBC en 1999.

Dans l’émission, ses parents se sont enfuis à Gretna Green mais sa mère est arrivée avec un bus rempli de personnes de sa ville natale en Irlande.

Tommy a déménagé dans l’Essex avec ses parents à l’âge de 15 ans et a apparemment été surnommé le “Patrick Swayze d’Essex”.





Il dit qu’il évite l’alcool parce qu’il est un « cauchemar » quand il boit et qu’il ne veut pas avoir d’ennuis mais qu’il est juste « concentré sur la vie ».

Tommy a parlé de sa lutte contre la dyslexie, encourageant les écoliers à dire que peu importe s’ils ne sont pas académiques, car ils peuvent encore accomplir beaucoup – comme il l’a fait – s’ils sont déterminés et travaillent dur.

Il a également révélé comment son syndrome piriforme l’avait laissé “coincé dans une attelle dorsale” pendant des mois.

Quand Tommy Mallet a-t-il rejoint Towie ?

Tommy a rejoint le casting de Towie en 2014 dans la série 13 et était le seul nouveau personnage à rejoindre cette saison.

Sa relation avec la superbe blonde Georgia Kousoulou l’a lancé bel et bien dans la conscience du public, la plupart de ses intrigues tournant autour de leur romance toujours florissante.

Il était déjà de bons amis avec James “Arg” Argent avant de participer à la série et ces jours-ci, vous le verrez jouer avec Pete Wicks et Dan Edgar.





Depuis combien de temps Tommy Mallet et Georgia Kousoulou se fréquentent-ils ?

Tommy et Georgia se fréquentent maintenant depuis huit ans et malgré un début difficile, le couple insiste sur le fait qu’ils sont toujours amoureux.

Leur relation est la plus longue à sortir de l’émission de téléréalité avec d’autres couples à l’écran incapables de tenir la distance.

Malgré des débuts fragiles, le couple s’est renforcé avec des caractéristiques telles que sa loyauté féroce et son affection évidente pour la Géorgie qui lui ont valu une place dans le cœur des téléspectateurs.

Tommy a proposé à la Géorgie en février 2022 alors qu’il était en vacances au Mexique.

La proposition a été filmée pendant la deuxième saison de leur émission Georgia & Tommy: Baby Steps.

S’adressant à l’équipe, Tommy a déclaré: “Depuis que j’ai eu le bébé avec Georgia, j’ai réalisé qu’elle était comme une superwoman, c’est la meilleure maman de tous les temps.”

Combien d’enfants ont Georgia et Tommy ?

En décembre 2020, Georgia et Tommy ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant.

Le couple a confirmé l’exclusivité de The Sun sur Instagram et a partagé un doux selfie de famille avec Georgia câlinant leur chien de compagnie et Tommy tenant le scan du bébé.

Il a écrit: “Voici de bonnes nouvelles pour terminer 2020, je me sens tellement béni et ma vie semble maintenant complète @georgiakousoulou mai 2021”

Georgia a donné naissance à un petit garçon nommé Brody Fordham le 5 mai 2021, Tommy révélant la bonne nouvelle sur Instagram.

Que fait Tommy Mallet dans la vie ?

Tommy ne se contente pas de passer ses journées à marcher dans les rues d’Essex “de manière inattendue” en rencontrant d’autres membres de la distribution, oh non.

Il a lancé un empire commercial – non seulement il a collaboré avec la marque Belvoir&Co pour créer une ligne de lunettes et de lunettes de soleil, mais il a également sa propre entreprise de chaussures.





Le secteur de la chaussure n’a cessé de se renforcer depuis son lancement en 2015 et est disponible en ligne ainsi que dans des magasins à travers le pays tels que Selfridges.

Comme si cela ne suffisait pas, il est également copropriétaire de la populaire discothèque Circuit d’Essex.