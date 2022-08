Qui est Tom Sturridge ? 5 choses à propos de l’étoile ‘The Sandman’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LIAM DANIEL/NETFLIX

Les fans sont tellement excités pour L’homme de sable, une série dramatique fantastique diffusée le 5 août sur Netflix. L’émission en dix épisodes est basée sur Neil GaïmanLa série de bandes dessinées qui raconte l’histoire de Dream, membre des sept Endless qui sont les êtres les plus puissants de l’univers DC. Le rôle principal dans L’homme de sable est allé à l’acteur britannique de 36 ans Tom Sturridge. Il a apparemment battu des centaines d’autres acteurs pour obtenir le rôle. Voici tout ce que vous devez savoir sur Tom.

Suite Nouvelles des célébrités

Tom joue Dream dans “The Sandman”.

Tom a été officiellement annoncé pour jouer à Dream (également connu sous le nom de “Morpheus”) en janvier 2021. À ce moment-là, le tournage de la première saison avait déjà commencé. Tom aurait battu des centaines d’autres acteurs, dont Liam Hemsworth et Choses étranges étoile Dacre Montgomery pour le rôle. Son personnage Dream/Morpheus est le roi des rêves et le souverain du Rêve. Les frères et sœurs de Dream seront interprétés par Kirby Howell-Baptiste, Parc Mason Alexanderet Donna Preston. Jeu des trônes aluns Gwendoline Christie et Charles Danse joueront respectivement Lucifer et Sir Roderick Burgess.

Il est britannique.

Tom est né à Lambeth, Londres. Il a fréquenté la Harrodian School dans le sud-ouest de Londres, puis a fréquenté le Winchester College. Robert Pattinson et Poulter étaient également étudiants à Harrodian.

Il a été à Broadway.

Tom a joué dans plusieurs productions théâtrales, dont Punk Rock, Wastwater, Orphans, The Trial, American Buffalo, 1984 et Digue/Une vie. Il a reçu des nominations pour le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce pour ses performances dans Orphelins et Digue/Une vie. Il a joué aux côtés Jake Gyllenhaal dans cette dernière pièce.

Il a des membres célèbres de sa famille.

Le père de Tom est réalisateur Charles Sturridge, 71 ans. Charles a été nominé pour trois Emmy Awards. La mère de Tom est actrice Phoebe Nicholls64. Les films les plus connus de Phoebe incluent L’homme éléphant, Le bouc émissaireet Transformers : le dernier chevalier. La soeur de Tom est actrice Mathilde Sturridge. Son grand-père était un acteur britannique Anthony Nichols et son arrière-grand-père était photographe de la Première Guerre mondiale Horace Nichols.

Lien connexe Lié: Le séjour de Martha Stewart en prison : pourquoi elle y est allée et ce qu’elle a dit à propos de sa peine de prison

Tom est papa.

Tom partage sa fille de 10 ans Marlowe avec son ex-petite amie, actrice Sienne Miller40. Le couple a commencé à se fréquenter en 2011 et a accueilli leur fille le 7 juillet 2012. Ils ont rompu en 2015. Tom a été vu en train de s’embrasser avec le blogueur britannique Alexa Chung, 38 ans, à Wimbledon en juillet 2022 alors qu’elle était assise juste derrière Sienna et son nouveau petit ami, Oli vert. Tom et Alexa n’ont pas encore confirmé s’ils sortent vraiment ensemble.