Qui est TJ House ? 5 choses sur la star de la MLB qui est devenue gay – Hollywood Life

Maison TJ a parlé publiquement de sa sexualité pour la première fois dans un message sincère sur ses réseaux sociaux le jeudi 8 décembre. L’ancienne star de la MLB, 33 ans, qui a disputé sa dernière saison dans la ligue en 2017, a parlé de l’amour et comment c’est des choses les plus importantes que chacun puisse définir par lui-même. “Chacun de nous définit l’amour d’une manière différente, mais au fond, nous voulons tous ressentir la même chose. Être aimé par quelqu’un qui ne veut que le meilleur pour vous, traversant les épreuves de la vie côte à côte », a-t-il expliqué avec une annonce sincère. En savoir plus sur TJ ici!

1. TJ est sorti dans un long post sur Facebook

Dans son message de sortie, TJ a également annoncé qu’il était fiancé à son petit ami de longue date Ryan Neitzel. Avec l’annonce passionnante, le joueur de baseball a expliqué que même s’il était si heureux de pouvoir jouer au ballon professionnellement, il aurait souhaité pouvoir partager sa vie avec quelqu’un. “Ne vous méprenez pas, j’ai adoré chaque instant de mes journées de jeu, et je reprendrais le même chemin si j’en avais l’occasion”, a-t-il écrit. «Même avec tout l’argent, des voitures de luxe, de beaux vêtements et un peu de gloire, je rentrais chez moi tous les soirs en souhaitant pouvoir me changer. Au fond de moi, je voulais quelque chose de plus, je voulais être aimé non pas pour ce que j’avais fait, mais pour qui j’étais.

Il a partagé qu’il était heureux de partager ses fiançailles après l’adoption de la loi sur le respect du mariage au Congrès et qu’il avait hâte de passer sa vie avec son futur mari. « Cela permet à Ryan Neitzel et moi de nous réunir et de créer quelque chose de beau. Cela me donne la confiance nécessaire pour me fiancer à la personne que j’aime (il a dit oui !), pour l’épouser. J’ai un fiancé merveilleux, qui me met au défi quotidiennement de devenir une meilleure personne. Pour vivre la vie authentiquement. Un que je n’ai jamais mérité mais béni d’avoir. Love you see, c’est pour tout le monde », a-t-il écrit. “Aujourd’hui, je suis aimé.”

2. Il est avec sa fiancée depuis 8 ans

Alors que TJ n’était pas sorti publiquement jusqu’à son récent message, il sort avec Ryan depuis très longtemps et son fiancé a fait de nombreuses apparitions sur son Instagram. Il a célébré leur huitième anniversaire avec une série de photos, sous-titrées d’un Harry Potter citation (“Toujours”) en septembre. “Happy 8 tourne autour du soleil”, a-t-il écrit avec la citation.

3. Il a commencé sa carrière avec les Indians de Cleveland en 2014

Comme il l’a mentionné dans son message sur Facebook, jouer au baseball professionnel était un rêve d’enfance pour TJ. Il a été repêché par les Indians de Cleveland (maintenant les Cleveland Guardians) à la sortie du lycée en 2008, lorsqu’il a commencé à jouer dans les ligues mineures. Après trois ans à jouer pour des équipes de ligue mineure, le lanceur gaucher a été amené à la MLB en mai 2014. Il a terminé la saison avec cinq victoires et trois défaites. Au cours des deux saisons suivantes, il n’a disputé que quatre matchs par an et est devenu agent libre en novembre 2016. Après cela, il a signé un contrat de ligue mineure avec les Blue Jays de Toronto et a joué deux autres matchs de la MLB avec eux.

4. Il a joué dans les ligues mineures de 2018 à 2020

Après son passage chez les Blue Jays, TJ a signé un contrat de ligue mineure avec les White Sox de Chicago. Il a passé les dernières années de sa carrière de baseball professionnel en tant que ligueur mineur. Il a joué pour des équipes à Milwaukee, Kansas City et Sugar Land, Texas, avant de devenir agent libre après la saison 2020.

5. Il est devenu agent immobilier après avoir pris sa retraite du baseball

Après s’être éloigné du baseball professionnel, TJ a fait un grand changement de carrière et est devenu agent immobilier, ce dont il semble très heureux ! Il travaille actuellement pour Cutler Real Estate, et il a expliqué pourquoi il aime cette industrie sur le site Web de l’entreprise. “Capacité à se connecter avec les gens, à les aider à passer à une nouvelle étape de leur vie”, a-t-il expliqué pourquoi il avait choisi cette carrière.

