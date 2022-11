Qui est Tina Kotek ? | Le soleil

TINA Kotek a progressé dans sa carrière politique, passant de présidente de la Chambre des représentants de l’Oregon à gouverneure de l’Oregon.

Elle s’est ouvertement prononcée sur les questions d’avortement, la justice raciale et la sensibilisation à la santé mentale.

Tina Kotek au parti électoral du Parti démocrate de l’Oregon, mardi soir. 8 novembre 2022, à Portland, Oregon

Qui est Tina Kotek ?

Née le 30 septembre 1966 à York, en Pennsylvanie, Tina Kotek est une politicienne de carrière et l’actuelle gouverneure élue de l’Oregon.

Elle a battu son adversaire républicaine et ancienne législatrice de l’État Christine Drazan et l’indépendante Betsy Johnson dans une course à trois, et prendra ses fonctions le 9 janvier 2023.

Kotek, une démocrate, a été présidente de la Chambre des représentants de l’Oregon de 2013 à 2022. Elle a été la première personne ouvertement lesbienne à être présidente d’une maison d’État aux États-Unis, ainsi que la plus ancienne présidente de l’Oregon. l’histoire.

Auparavant, elle occupait le poste de Chef de la majorité du Chambre des représentants de l’Oregon de 2011 à 2013.

Pourquoi la victoire de Tina Kotek est-elle historique ?

Après que Kotek soit entrée dans l’histoire en 2013 en tant que première présidente lesbienne d’une Chambre des représentants d’État, sa victoire a fait d’elle l’une des premières gouverneures ouvertement lesbiennes aux États-Unis.

Elle partage ce titre avec Maura Healey, la gouverneure nouvellement élue lors de l’élection au poste de gouverneur du Massachusetts en 2022 le 8 novembre 2022.

Avant son élection au poste de gouverneur, Kotek a parlé à NBC News de sa sexualité dans la course électorale en disant : “Ce n’est pas pour ça que je me présente. Mais je sais aussi que cela peut inspirer d’autres jeunes à dire : ‘Regarde, la vie peut s’améliorer.

“Je peux faire ce que je veux, parce que regarde cette personne ou cette personne.” Donc, ce serait un honneur.

Son objectif est d’accroître l’inclusivité dans les écoles et sur le lieu de travail et d’élargir la conversation autour des droits LGBTQ+ et de l’identité de genre.

“Je promets de toujours utiliser ma voix et mon pouvoir dans l’Oregon pour me lever, défendre et faire progresser les droits LGBTQ+”, a déclaré Kotek à Reuters.

“L’Oregon ne reculera pas sous ma montre, et je garderai toujours le pied sur la pédale d’accélérateur pour continuer à nous faire avancer vers le progrès, l’équité et la justice.”

Tina Kotek lors d’un coup d’envoi de démarchage le jeudi 3 novembre 2022 à Portland, Orgon Crédit : AP : Associated Press

Tina Kotek est-elle célibataire ?

Au moment de la rédaction de cet article, TIna Kotek est actuellement mariée à Aimee Wilson.

Ils vivent à Portland Oregon depuis 2005.

On ne sait pas s’ils ont des enfants en ce moment.