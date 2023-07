Qui est Tim Shaddock et qu’est-il arrivé à sa chienne Bella ?

TIM SHADDOCK a réchauffé les cœurs avec son incroyable histoire de survie pendant des mois en mer avec son toutou Bella.

L’Australien s’est retrouvé dans une situation un peu comme le film à succès Cast Away de Tom Hanks, mais c’est sa relation adorable avec son chien qui a vraiment capté l’attention des gens.

Le marin australien Tim Shaddock et son chien Bella ont été sauvés de l’océan Pacifique en juillet 2023 après deux mois en mer Crédit : AFP PHOTO / GRUPOMAR

Qui est Tim Shaddock ?

Tim Shaddock est un marin australien qui a été sauvé de l’océan Pacifique en juillet 2023.

Shaddock, qui vit à Sydney, était perdu en mer depuis deux mois avec sa chienne, Bella.

L’ancien informaticien était parti en avril de La Paz, au Mexique, pour un voyage de 3 728 milles vers la Polynésie française.

Quelques semaines après le début du défi, le navire de Tim, survivant du cancer, a été endommagé dans une tempête qui a détruit ses systèmes électroniques et de navigation.

Comment Tim Shaddock et sa chienne Bella ont-ils survécu ?

Après avoir été secouru, Tim a révélé que lui et Bella avaient survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie alors qu’ils étaient perdus en mer.

Il a également crédité la compagnie de Bella de l’avoir aidé à lutter pour sa survie.

Le duo échoué a finalement été secouru, à 1930 km de terre, par le chalutier thonier Marie Delia après avoir été repéré par un hélicoptère.

Le navire les a ensuite ramenés en terre mexicaine.

Tim, qui s’est dit « si reconnaissant » d’être en vie, a décrit le moment où il a vu l’hélicoptère qui a alerté le chalutier de sa position.

Il a déclaré: « Cela m’a donné l’impression que j’allais vivre, vous savez.

« L’hélicoptère était le premier que j’ai vu de n’importe quel bateau depuis trois mois. »

Quel âge a Timothy Shaddock ?

Timothy est dans la cinquantaine, mais les informations sur son âge diffèrent.

Certaines publications ont déclaré qu’il avait 51 ans tandis que d’autres ont dit 54 ans.

Qu’est-il arrivé au chien de Tim Shaddock, Bella ?

Malheureusement, Tim a été forcé d’abandonner Bella.

Le marin, qui a trouvé le chien alors qu’il voyageait au Mexique, n’a pas pu ramener Bella avec lui dans son Australie natale.

Un Tim au cœur brisé a décidé de laisser le chiot entre les mains compétentes d’un membre d’équipage du Marie Delia – le navire qui est venu à son secours.

Bella vivra désormais avec Genaro Rosales, qui a promis à Shaddock qu’il prendra bien soin du chien.

Amener des animaux de compagnie en Australie peut être un processus notoirement long et coûteux.

Les chats et les chiens doivent être micropucés, vaccinés et soumis à des périodes de quarantaine – même en provenance de pays « approuvés ».

Le Mexique n’est pas un pays approuvé pour l’importation d’animaux de compagnie en Australie, ce qui rend encore plus difficile pour Bella de s’y rendre.

Si elle devait même être considérée pour entrer en Australie, elle aurait probablement dû passer du temps dans un autre pays et y être soignée.

Après avoir été secouru, Tim a révélé comment Bella avait été celle qui « l’avait trouvé ».

« Bella m’a en quelque sorte trouvé au milieu du Mexique. Elle est mexicaine », a-t-il déclaré au New York Post.

« Elle est l’esprit du milieu du pays et elle ne me laisserait pas partir.

« J’ai essayé de lui trouver un foyer trois fois et elle n’arrêtait pas de me suivre sur l’eau. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, c’est sûr ».