Qui est Tim Scott ? 5 choses à savoir sur le nouveau candidat présidentiel du GOP 2024

Alors que le sénateur Tim Scott entre dans le champ présidentiel du GOP 2024, il aura hâte de se présenter aux électeurs qui ne savent peut-être pas grand-chose sur lui.

Voici cinq choses à savoir sur le républicain de Caroline du Sud :

AVANT TOUT : LA FOI

Élevé par une mère célibataire, Scott, 57 ans, parle souvent de la façon dont Frances Scott a travaillé de longues heures en tant qu’assistante infirmière pour subvenir aux besoins de ses deux fils. C’était une maigre existence, a déclaré le sénateur, mais elle était centrée sur leur forte foi chrétienne.

À 18 ans, Scott est devenu ce qu’il appelle un « croyant né de nouveau ».

Sa foi fait partie intégrante de son récit politique et personnel, ainsi que sa conviction d’être un catalyseur positif du changement. Il cite souvent les Écritures lors d’événements de campagne, tissant sa dépendance à l’égard des conseils spirituels dans son discours de souche et utilisant « Faith in America » pour décrire sa série d’apparitions avant de rejoindre la course.

L’année dernière, dans un discours à la Reagan Presidential Library, Scott a déclaré qu’il voyait l’Amérique « à la croisée des chemins – avec le potentiel d’une grande réinitialisation, d’un renouveau, voire d’une renaissance ». Son autobiographie, publiée l’année dernière, s’intitule « America: A Redemption Story ».

Lorsque sa désormais rivale Nikki Haley l’a nommé au Sénat américain en 2012, Scott est devenu le premier sénateur noir du Sud depuis juste après la guerre civile. Lors d’une élection spéciale de 2014 pour terminer le reste de son mandat, Scott est devenu le premier candidat noir à remporter une course à l’échelle de l’État en Caroline du Sud depuis l’ère de la reconstruction.

Avant cela, Scott venait d’être élu pour son deuxième mandat représentant le 1er district du Congrès de Caroline du Sud. Il a servi un seul mandat à la State House, ainsi que, à partir de 1995, près de 14 ans au conseil du comté de Charleston, tout en exploitant une entreprise d’assurance. Il s’est également brièvement présenté au poste de lieutenant-gouverneur, abandonnant finalement cette poursuite pour briguer le siège au Congrès laissé vacant par le représentant sortant Henry Brown.

À cette époque, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de Caroline du Sud étaient élus séparément; Si Scott était resté dans cette course et l’avait gagnée, lui et Haley auraient servi ensemble en tant que hauts fonctionnaires de la Caroline du Sud.

« JE PERTURBE LEUR RÉCIT »

Seul républicain noir du Sénat, Scott n’hésite pas à souligner qu’il est souvent le seul visage de couleur dans de nombreuses chambres de conservateurs.

« Quand j’ai riposté contre leur programme libéral, ils m’ont traité de pilier. Un jeton. Parce que je perturbe leur récit », a-t-il déclaré dans une vidéo d’avril annonçant son comité exploratoire présidentiel, tournée sur le site de Fort Sumter à Charleston, en Caroline du Sud, où les premiers coups de feu de la guerre civile ont été tirés.

Dans son discours à la Reagan Library l’année dernière, Scott a déclaré que la croyance dans les valeurs conservatrices avait changé sa vie, arguant que sa capacité à réussir en politique avait réfuté les critiques des libéraux, il a dit « vous pouvez m’appeler un accessoire, vous pouvez m’appeler un jeton. … Comprenez simplement que ce que vous m’appelez n’est pas à la hauteur de la preuve de ma vie.

Rejetant l’idée que le pays est intrinsèquement raciste, Scott a répudié l’enseignement de la théorie critique de la race, un cadre académique qui présente l’idée que les institutions de la nation maintiennent la domination des Blancs.

Il a également parlé au Sénat de ses expériences personnelles en tant qu’homme noir en Amérique.

« J’ai ressenti la colère, la frustration, la tristesse et l’humiliation qui accompagnent le sentiment d’être ciblé pour rien de plus que d’être soi-même », a déclaré Scott en 2016, racontant comment il avait été arrêté sept fois en un an. .

Mais Scott soutient que les libéraux ont tenté de militariser la race en décrivant les citoyens non blancs comme politiquement opprimés.

« Écoutez-moi clairement: l’Amérique n’est pas un pays raciste », a-t-il déclaré dans une réponse télévisée nationale au discours du président Joe Biden en 2021 au Congrès. « Il est rétrograde de lutter contre la discrimination avec différents types de discrimination. Et c’est une erreur d’essayer d’utiliser notre passé douloureux pour fermer malhonnêtement les débats du présent.

L’ARGENT PARLE

Scott entre dans la campagne avec plus d’argent que tout autre candidat à la présidence dans l’histoire des États-Unis. Au terme de sa campagne de 2022, il lui restait 22 millions de dollars qu’il compte transférer immédiatement dans ses caisses présidentielles.

Il y en a des millions d’autres dans d’autres organisations créées pour soutenir Scott et ses efforts. Opportunity Matters Fund, un super comité d’action politique pro-Scott, a dépensé plus de 20 millions de dollars pour aider les républicains en 2022, rapportant plus de 13 millions de dollars disponibles pour commencer 2023. Le milliardaire technologique Larry Ellison a fait don d’au moins 30 millions de dollars à l’organisation depuis 2021. , selon les documents fédéraux.

Un autre super PAC, Opportunity Matters Fund Action, disposait d’environ 3 millions de dollars à la fin de l’année dernière.

HISTOIRE AVEC TRUMP

Scott a maintenu une relation généralement cordiale avec Trump, malgré l’approbation initiale du sénateur de Floride Marco Rubio lors de la primaire présidentielle du GOP de 2016.

Mais il s’est également prononcé contre Trump après que le président de l’époque a déclaré qu’il y avait «des gens très bien des deux côtés» d’un affrontement meurtrier entre suprémacistes blancs et manifestants antiracistes à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Scott a déclaré que les principes de Trump avaient été compromis et que sans une certaine introspection, « il lui sera difficile de retrouver… une autorité morale ».

Scott l’a également qualifié d ‘ »indéfendable » après que Trump a retweeté un message en juin 2020 contenant un slogan raciste associé aux suprémacistes blancs. Trump l’a ensuite supprimé.

Dans son livre de 2022, Scott a déclaré que Trump « écoutait attentivement » ses points de vue sur les questions liées à la race. Et pendant la campagne électorale, Scott s’est élevé contre le politiquement correct de la même manière que Trump.

« Si vous vouliez un plan pour ruiner l’Amérique, vous continueriez à faire exactement ce que Joe Biden a laissé l’extrême gauche faire à notre pays au cours des deux dernières années », a déclaré Scott cette année dans l’Iowa. « Dites à tous les enfants blancs qu’ils sont des oppresseurs. Dites aux enfants noirs et bruns que leur destin est le grief, pas la grandeur.