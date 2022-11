YOUTUBER Tim Pool est souvent au centre de polémiques politiques.

Tim Pool se définit comme un «libéral désaffecté» et ébouriffe souvent de nombreuses plumes sur les réseaux sociaux.

Twitter/timcast

Tim Pool est un YouTuber, un commentateur politique et un journaliste autoproclamé[/caption]

Qui est Tim Pool ?

Pool, de son nom complet Timothy Daniel Pool, est né à Chicago, dans l’Illinois, le 9 mars 1986.

Le YouTuber de 35 ans est largement connu pour sa diffusion en direct des manifestations d’Occupy Wall Street en 2011.

Il a ensuite rejoint le média et la société de médias Vice Media.

Pool a également rejoint Fusion TV de 2014 à 2016 avant de commencer à travailler principalement de manière indépendante.





Il compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube Timcast IRL.

La description de la chaîne se lit comme suit : “Actualités, politique, podcast culturel”.

Le YouTuber a également un suivi massif sur Twitter avec un total de 1 million de followers.

Sur d’autres plates-formes telles qu’Instagram, son nombre de followers est inférieur mais toujours substantiel à plus de 300K.

Tim Pool est-il allé à l’université ?

Bien qu’il se qualifie de journaliste, Pool n’a reçu aucune formation officielle en journalisme.

Instagram/timcast

Tim Pool est souvent au centre de nombreuses controverses pour ses opinions politiques[/caption]

Sur son Linkedin, il laisse sa section éducation vide.

“c’est vide exprès, je n’ai pas d’éducation institutionnelle”, indique la page.

En 2011, TIME l’a présenté comme Person of The Year et deux ans plus tard, il a remporté un Shorty Award du meilleur journaliste.

En mars 2014, il co-fonde l’application iOS Taggly qui se présente comme une application pour les journalistes et les photographes.

Selon son Linkedin, en 2019, il a fondé et est devenu le PDG de Timcast Media.

Quelle est la valeur nette de Tim Pool ?

Pool travaille dans les médias depuis un peu plus d’une décennie et a construit une suite culte.

Il a eu beaucoup de succès avec sa chaîne YouTube, son podcast et l’attention des médias.

Net Worth Spot rapporte que Pool a une valeur nette estimée à 1,4 million de dollars.

Certaines de ses autres distinctions incluent le fait d’être l’un des 140 meilleurs comptes Twitter de TIME en vedette en 2012.

Sa couverture en direct a été présentée par des médias tels que NBC, Reuters et MSNBC.

Que s’est-il passé entre Tim Pool et Kanye West ?

Le 28 novembre 2022, Kanye West devait s’asseoir pour une interview avec Pool.

Les deux devaient parler de sujets tels que le dîner de Kanye avec Donald Trump le samedi 26 novembre, ainsi que la campagne présidentielle 2024 du rappeur.

Will Sommer, journaliste politique au Daily Beast, a tweeté que la sortie est intervenue après que « Pool lui ait offert la moindre résistance à son antisémitisme ».

Le podcast a duré 20 minutes avant qu’il ne prenne la décision de sortir.