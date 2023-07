Qui est Thea Rogers, la fiancée de George Osborne ?

GEORGE Osborne doit se marier avec l’ancienne assistante Thea Rogers dans le Somerset.

Voici tout ce que vous devez savoir sur sa future épouse.

Thea et George doivent se marier le 8 juillet 2023 Crédit: News Group Newspapers Ltd

Qui est Théa Rogers ?

Rogers était auparavant directeur de la clientèle de Deliveroo.

Elle a travaillé pour la start-up de plats à emporter après avoir assumé un rôle de premier plan en tant que vice-présidente, responsable des communications et des politiques mondiales, en janvier 2017.

Avant ce poste, elle a été chef de cabinet au Trésor britannique pendant plus d’un an et a passé plusieurs années en tant que chef de cabinet de l’ancien chancelier George Osborne.

Elle était « une productrice de la BBC engagée par Osborne pour améliorer son image médiatique », écrivait le Financial Times en 2015.

Avant de travailler comme conseillère spéciale du chancelier et d’être promue chef de cabinet en 2015, elle a travaillé pour la BBC en tant que productrice d’un rédacteur politique et productrice principale sur Newsnight.

La diplômée d’Oxford Uni a fourni son expertise politique lors de la campagne de réélection du Labour en 2005, avant de changer de camp pour les conservateurs.

Elle était au centre d’une dispute sur la liste des honneurs de démission de David Cameron, le chef de la Lib Dem de l’époque, Tim Farron, affirmant que c’était « plein de copains ».

Rogers a reçu un OBE après une fureur lorsque la liste de l’ancien Premier ministre a été divulguée – qui comprenait de riches donateurs conservateurs et des aides tels que le styliste de sa femme.

Quand est le mariage de Thea Rogers avec George Osborne ?

Le couple a annoncé ses fiançailles en avril 2021, M. Osborne déclarant à l’époque: « Je n’ai probablement jamais été aussi heureux de ma vie. »

Ils scelleront leur amour à l’église St Mary du XIVe siècle dans le village de Somerset à Bruton le samedi 8 juillet 2023.

C’est également là qu’ils possèdent une maison de cinq chambres classée Grade II, achetée pour 1,6 million de livres sterling en 2020.

L’événement sera probablement suivi par une série de personnalités politiques, dont l’ancien Premier ministre David Cameron et le secrétaire au nivellement Michael Gove.

Thea Rogers a-t-elle des enfants ?

En juillet 2021, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils prénommé Beau.

Leur deuxième fils, Arthur, est né le 30 décembre 2022.

George a deux enfants de son précédent mariage avec Frances.

Que fait Thea Rogers dans la vie ?

En mars 2022, Rogers a annoncé qu’elle quitterait Deliveroo après cinq ans pour se concentrer sur sa famille et sa future carrière.

Elle a décidé de quitter son rôle de Chief Customer Officer, déclarant : « Mon congé de maternité m’a donné l’occasion de réfléchir à ce que je veux faire ensuite, et c’est maintenant le moment idéal pour moi de commencer un nouveau chapitre ainsi que de passer plus de temps dans les prochains mois avec mon bébé, Beau.