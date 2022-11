Qui est Tenoch Huerta ? Apprenez à connaître Namor dans ‘Black Panther 2’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Merveille

Tenoch joue le rôle de Namor dans Panthère noire : Wakanda pour toujours.

Tenoch vient du Mexique.

Tenoch a récemment écrit un livre.

Ténoch Huerta est sans aucun doute la vedette de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Le joueur de 41 ans fait sensation dans le rôle de Namor, le principal antagoniste de la suite. Tenoch tient bon avec le Panthère noire puissances, et il est sur le point de prendre d’assaut Hollywood.

Vous vous demandez peut-être qui est Tenoch Huerta ? Il entre dans l’histoire de Marvel avec Namor. HollywoodLa Vie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Tenoch.

1. Tenoch joue Namor dans le Panthère noire suite.

Namor de Tenoch est le souverain du royaume sous-marin de Talokan. Namor est extrêmement puissant et a des oreilles pointues, ainsi que des ailes aux pieds. Lors de son premier jour de tournage, Tenoch a prononcé un discours devant ses collègues. “C’est le premier super-héros d’origine autochtone, d’origine mésoaméricaine”, a déclaré Tenoch Temps de Los Angeles. « C’est un gars à la peau brune. Cette culture ancienne est dans ses racines. Et il parle comme moi. Nous faisons l’histoire. Je leur ai dit : ‘Faisons quelque chose dont nous serons fiers.’ »

2. Tenoch vient du Mexique.

Tenoch est né et a grandi à Ecatepec, un quartier de Mexico. Son nom complet est José Tenoch Huerta Mejía. Il a étudié le journalisme à l’université.

3. Tenoch a écrit un livre.

Tenoch libéré Orgullo Prieto (fierté brune) sur le racisme et le colorisme au Mexique. “En Amérique latine, nous avons un grave problème de racisme”, a-t-il également déclaré au Los Angeles Times. “C’est une dynamique différente [than in the U.S.] parce qu’ici, les gens sont ségrégués, et au Mexique et en Amérique latine, c’est intégré de force. Le livre sortira le 13 décembre 2022.

4. Tenoch a déjà joué dans Narcos : Mexique.

L’acteur a joué Rafael Caro Quintero dans la série Netflix. Il a également joué dans la série Démon bleu et le film 2021 La purge éternelle. Il est apparu dans des films latino-américains et espagnols depuis ses débuts à l’écran en 2006.

5. Tenoch est privé de sa vie personnelle.

Tenoch utilise principalement sa présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir son travail. Cependant, il a publié des photos de sa famille, dont deux enfants qui semblent être ses enfants. Tenoch n’a pas parlé publiquement d’avoir des enfants.