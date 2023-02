Qui est Taylor Lewan ? Découvrez ce qu’il faut savoir sur “Boo” de Jeffree Star – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Amis/AP/Shutterstock

Taylor Lewan est un joueur de ligne offensive pour les Titans du Tennessee.

Il travaille également sur le podcast “Bussin’ With the Boys”.

Taylor a récemment été révélé comme “NFL boo” de Jeffree Star, déclenchant des rumeurs de romance.

Jeffree étoile37 ans, taquine un petit ami de la NFL sur les réseaux sociaux depuis des semaines, et il a finalement fait la grande révélation le vendredi 10 février. Taylor Lewan, 31 ans. “Son équipe n’a pas atteint le Super Bowl… mais il mesure 6’6″ et joue parfaitement dans la chambre”, a légendé Jeffree dans une vidéo du joueur retourné, publiée sur TikTok le 30 janvier. Et bien que la pêche à la traîne ait été convaincante – Jeffree a même publié des images de ses ongles de vampire entrelacés avec les mains robustes de Taylor sur ce qu’il prétendait être un vol de Los Angeles au Wyoming – ce n’était finalement pas censé l’être.

Ouah. L’homme NFL de Jeffree Star a été révélé. @BussinWTB @TaylorLewan77 pic.twitter.com/CeGQJqMj3V — Sports de tabouret de bar (@barstoolsports) 10 février 2023

Il s’avère que Taylor et Jeffree ne faisaient qu’anticiper l’apparition du magnat des cosmétiques sur le podcast de Taylor, Bussin avec les garçons. De plus, il ne semble pas que Taylor soit disponible, car il entretient une relation publiquement engagée depuis un certain temps.

Pourtant, les fans se demandent au milieu du coup publicitaire : qui est Taylor Lewan ? Nous avons des réponses ci-dessous.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Taylor est un homme marié.

La star de la NFL est en fait mariée à Taylin Gallacher Lewan, et ce depuis 2018. Ils partagent également deux filles et vivent à Nashville. Ils semblent être une famille extrêmement heureuse, alors que Taylin s’est rendue sur Instagram pour partager son soutien à son mari en octobre 2022. “En attendant que l’amour de ma vie se réveille de la chirurgie pour escalader à nouveau cette montagne”, a-t-elle écrit. aux côtés d’une photo de la famille assise en marge d’un stade.

“Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers tous ceux qui ont continué à tendre la main au cours des dernières semaines, même si je n’ai pas répondu. Le soutien que notre famille reçoit est un rappel constant de nos bénédictions au lieu de succomber à l’adversité. Nous avons beaucoup trop de raisons d’être reconnaissants et une liste trop longue de vous y figure.

Lien connexe En rapport: Le mari de Sheryl Lee Ralph, Vincent Hughes : découvrez leur mariage et son ancien conjoint

Dans un autre joli post photo de 2022, Taylin l’a enroulée autour de son mari et a ri. “Je blâme mes lignes de rire sur ce type”, a-t-elle légendé le message.

Il co-anime un podcast.

Quand deux mondes se heurtent… Maquillage x #NFL 🏈 Je viens de terminer le tournage du @BussinWTB podcast W. @TaylorLewan77 pic.twitter.com/FGv5dZrPoA — Jeffree Star (@JeffreeStar) 10 février 2023

Taylor héberge un podcast, Bussin avec les garçons sur le Barstool Sports Network, aux côtés de son coéquipier des Titans Compton. Jeffree y est apparu le 10 février 2023, ce qui expliquait le buzz autour de la relation amoureuse potentielle de Taylor et Jeffree. “Si vous n’êtes pas pour les garçons, vous êtes contre eux”, lit-on dans le slogan du podcast. Dans l’émission, lit leur site officiel, les joueurs “s’assoient avec un invité et amènent leurs personnalités ridicules mais perspicaces pour discuter de divers sujets entourant leur vie. Chaque épisode réunira différentes personnalités de toutes les industries pour fournir des informations et des conversations qui vous éduqueront, vous feront rire et vous donneront un aperçu de leur vie trépidante.

C’est un père de famille.

En tant que papa de petit Wynne rebelle Lewan et Willow Lewan, Taylor reste probablement aussi occupé à la maison que sur le terrain. Sa femme Taylin a posté un doux montage vidéo de la star jouant avec ses filles sur Instagram pour la fête des pères 2022. “Bonne fête des pères à l’homme qui fait tout”, a-t-elle légendé la vidéo. “Nous ne pourrions pas être plus chanceux de vous avoir.”

Il a connu des problèmes juridiques.

Selon sa page Wikipédia officielle, Taylor a eu quelques ennuis en 2013. Il a été arrêté pour avoir agressé deux fans de l’État de l’Ohio à l’extérieur d’un restaurant en décembre 2013. Il a plaidé coupable à deux délits – conduite ivre et désordonnée et perturber les charges de la paix.

Taylor a commencé sa carrière dans l’État du Michigan.

Avant de faire son chemin dans la NFL, Taylor a joué pour les Michigan Wolverines de 2009 à 2013. Pendant son séjour dans l’État du Michigan, il s’est spécialisé dans les études générales. Il a été nommé joueur de ligne offensive de l’année de la conférence Big Ten en 2012 et 2013, confirmant qu’il avait une grande carrière devant lui dans le football professionnel.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.