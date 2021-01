Avec Alex Smith soignant un mauvais mollet, l’équipe de football de Washington atteint le tableau de profondeur au quart-arrière pour son match de ronde joker contre les Buccaneers de Tampa Bay samedi soir.

Washington accompagnera Taylor Heinicke, qui effectuera le deuxième départ de sa carrière et son premier en séries éliminatoires. Et ce sera face à Tom Brady, qui étendra son record pour les départs en séries éliminatoires à 42. Il a également plus de victoires en séries éliminatoires que quiconque dans l’histoire de la NFL.

L’offensive puissante des Buccaneers contre une jeune mais impressionnante défense WFT est le match de tête de série n ° 4-5 du NFC.

Selon NFL Network, Heinicke a pris la majorité des clichés pendant l’entraînement cette semaine.

Heinicke a participé à un concours de saison régulière pour Washington lorsqu’il a relevé Dwayne Haskins le 27 décembre contre les Panthers de la Caroline. Il a complété 12 des 19 tentatives de passes pour 137 verges et un touché (trois courses pour 22 verges) pour amener Washington à moins d’un score de la Caroline.

Washington a coupé Haskins peu de temps après le match, poussant Heinicke dans le rôle de remplaçant derrière Smith. Et avec Smith absent, le numéro de Heinicke a été appelé à nouveau.

Qui est Taylor Heinicke?

Originaire de la banlieue d’Atlanta, Heinicke a été titulaire pendant quatre ans à l’université Old Dominion, qui a fait la transition de FCS à FBS pendant son séjour là-bas. Il n’a pas été sélectionné dans le repêchage de la NFL 2015, mais a signé avec le Minnesota en tant qu’agent libre.

Heinicke, 27 ans, a fréquenté l’équipe d’entraînement des Vikings pour 2015 et 2016 et a passé du temps en Nouvelle-Angleterre avant que les Texans de Houston ne le signent en novembre 2017. Il a fait ses débuts contre les Steelers de Pittsburgh le jour de Noël 2017 et a terminé sa seule tentative de passe, mais a subi une commotion cérébrale et a dû sortir.

En 2018, Heinicke a atterri avec les Panthers, puis entraînée par l’entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera. Heinicke a commencé le match de la semaine 16 de la Caroline cette saison contre les Falcons d’Atlanta, complétant 33 des 53 passes pour 274 verges avec un touché et trois interceptions. Il s’est blessé au coude pendant le match et a terminé la saison sur la réserve blessée.

Entre les deux, Heinicke a passé du temps dans la XFL avec les BattleHawks de St. Louis (il n’a pas vu le terrain pour eux) et a commencé à suivre des cours de mathématiques à Old Dominion lorsque Rivera et Washington ont appelé début décembre avec une offre de mise en quarantaine de l’équipe. « quart-arrière.

Quelques semaines plus tard, il jouait de nouveau dans la NFL, et samedi, il dirigera une équipe en séries éliminatoires.

Contributeur: Associated Press

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.