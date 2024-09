Qui est Taylor Frankie Paul ? Dans les coulisses de l’arrestation de la star de télé-réalité et des scandales TikTok

Taylor Frankie Paul est peut-être mieux connue comme la créatrice de #MomTok, mais elle a fait la une des journaux pour de multiples raisons ces dernières années.

Paul, qui vit dans l’Utah et a trois jeunes enfants, était arrêté en février dernier sur des accusations incluant agression et violence domestique en présence d’un enfant.

Son arrestation a surpris de nombreux adeptes de #MomTok, une communauté de médias sociaux qui se concentrait à l’origine sur Paul et d’autres jeunes mères mormones publiant des vidéos de danse et de playback.

Paul est également devenue virale lorsqu’elle a parlé de ses expériences avec le « soft swinging » dans un Vidéo de mai 2022.

Dans cette vidéo, elle a déclaré avoir violé l’accord qu’elle avait conclu avec son mari de l’époque, Tate Paul, concernant la non-monogamie dans leur mariage.

Elle a également déclaré dans la vidéo que le « soft swinging » était pratiqué par d’autres personnes de son entourage, des amies mères et leurs maris. Elle ne révèle jamais les noms des autres participants présumés.

« Personne n’était innocent », a déclaré Paul, qui compte plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok. « Tout le monde a eu affaire à tout le monde dans cette situation. »

Paul, 30 ans, parle de ses controverses dans « The Secret Lives of Mormon Wives » de Hulu, une série de téléréalité en huit parties qui suit Paul et ses collègues mamans influenceuses mormones alors qu’elles naviguent après le scandale explosif #MomTok.

La série capture également la nuit où elle a été arrêtée.

Continuez à lire pour en savoir plus sur Taylor Frankie Paul, notamment son rôle dans le scandale sexuel #MomTok et son arrestation en 2023.

Paul est devenue virale en 2022 lorsqu’elle a parlé de ses expériences de « swinging doux »Paul a parlé de son mariage avec Tate Paul dans une vidéo TikTok Live de mai 2022.

Dans la vidéo — qui n’est plus disponible sur la page TikTok de Paul mais qui a été largement partagé en ligne — Paul a expliqué qu’elle et son mari de l’époque participaient à des activités de soft swinging, un type de non-monogamie consensuelle qui implique d’être intime avec les partenaires d’autres personnes.

Bien qu’il n’existe pas de définition officielle du soft swinging, Paul le décrit comme « quand vous vous connectez simplement mais que vous n’allez pas jusqu’au bout ».

Paul a également déclaré qu’elle avait « fait une erreur » en violant les limites qu’elle et son mari avaient convenues concernant leurs activités sexuelles avec d’autres personnes.

« L’accord était simple : tant que nous étions tous les deux là, que nous le voyions et que nous le savions, tout allait bien », a-t-elle déclaré. « Et dès que l’accord est annulé, vous vous en êtes sortis. Et c’est ce que j’ai fait. »

Elle a déclaré que la violation de l’accord d’échangisme entre elle et son mari n’avait été qu’un « incident ponctuel ».

Paul a également suggéré que d’autres amis de son entourage participaient au swinging doux, bien qu’elle ait précisé que « la majorité des membres de MomTok n’y participent pas ». Elle n’a pas identifié les autres participants par leur nom.

« Ils ont été très gentils avec moi, ils m’ont envoyé des SMS et ils savent qu’il y a deux côtés à l’histoire », a-t-elle déclaré.

Paul a également parlé du moment où elle et son mari ont décidé de se séparer.

« Pour Tate et moi, je pense qu’il serait préférable de se séparer et de divorcer, de se retrouver et de trouver ce qui nous rend heureux, de prendre un nouveau départ », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a eu beaucoup de mal autour de nous et nous y avons participé, évidemment… Et je pense que nous avons besoin d’un nouveau départ et de nous réveiller. Ce fut un bon réveil pour nous et pour tout notre groupe d’amis. »

Paul a été arrêté en 2023 pour des accusations telles que des agressions et des violences domestiques.

Le 17 février 2023, Paul a été arrêté pour des délits d’agression, de méfait criminel et de violence domestique en présence d’un enfant, a déclaré le département de police de Herriman dans un communiqué. communiqué de presse partagé sur X.

Cette nuit-là, Paul aurait jeté un téléphone et un jeu en bois sur son petit ami, Dakota Mortensen, le heurtant et endommageant son véhicule, selon un acte d’accusation obtenu par TODAY.com.

L’agent de police qui est intervenu sur les lieux a également rapporté que Paul avait lancé des chaises « lourdes en métal » sur son petit ami, le frappant à un moment donné à la tête, ce qui a amené Mortensen à déclarer qu’il « avait peur pour sa vie ».

Mortensen a demandé à Paul de s’arrêter parce que l’un de ses enfants était à côté de lui sur le canapé, a déclaré l’officier.

Selon le même document judiciaire, lorsque Paul a lancé un tabouret de bar en métal sur Mortensen, le tabouret a également touché son enfant, nommé dans le document judiciaire par ses initiales, IP

Lors d’un entretien de suivi inclus dans l’acte d’accusation, un détective a été informé que l’enfant avait « une bosse sur la tête, ce qui était douloureux ».

Paul « a admis avoir jeté les chaises en métal et l’aire de jeux en bois », indique le document judiciaire.

Après l’incident, Paul n’a publié aucune vidéo TikTok pendant un mois.

Elle est revenue sur la plateforme le 18 mars 2023, avec un vidéo la montrant avec Mortensen se réveillant ensemble, allant à la salle de sport et faisant des courses.

« Ça fait un moment, vous m’avez manqué les gars », a-t-elle écrit en légende.

Paul a conclu un accord de plaidoyer dans son affaire d’agression plus tard cette année-là

Paul a conclu un accord de plaidoyer dans son affaire d’agression fin août 2023. Elle a plaidé coupable d’agression aggravée, et les autres accusations portées contre elle ont été rejetées avec préjudice, ce qui signifie qu’elles ont été définitivement rejetées, selon les documents judiciaires consultés par Le Salt Lake Tribune.

Selon les termes de son accord de plaidoyer, Paul « doit obtenir à la fois une évaluation de toxicomanie et une évaluation de violence domestique » et « ne doit violer aucune loi au-delà d’une infraction mineure au code de la route », a également rapporté le Salt Lake Tribune.

Quelques jours après avoir conclu l’accord de plaidoyer, Paul a réfléchi à la façon dont elle faisait quelques choses dans un Vidéo TikTok.

« Je ne dois d’explication à personne, à part aux personnes impliquées. Le procès est officiellement terminé jusqu’à l’année prochaine. Ils vont juste vérifier comment je vais – si je vais toujours mieux », a-t-elle déclaré dans la vidéo du 1er septembre. « Même si j’aurais aimé que cette nuit se passe différemment, j’ai eu l’impression que toucher le fond m’a en fait aidée d’une certaine manière. Cela m’a fait chercher de l’aide que je n’avais pas à l’époque. »

En février 2024, Paul a partagé sur TikTok qu’elle était « sobre depuis un an » et qu’elle avait réfléchi à son arrestation l’année précédente.

« L’année dernière, ce jour-là, c’était le pire jour de ma vie », a-t-elle déclaré. « Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, j’ai fini en prison cette nuit-là. Aussi horrible et embarrassant que cela ait pu être, cela m’a amenée là où je suis aujourd’hui. C’était sans aucun doute le moment où j’ai atteint le fond du gouffre, le moment où j’ai pris conscience de ma situation. »

À propos de la famille de Paul, y compris son partenaire, son ex-mari et ses enfants

Paul partage deux enfants avec son ex-mari Tate Paul : une fille, Indy, 7 ans, et un fils, Ocean, 4 ans.

L’influenceuse a révélé en mai 2022 qu’elle et son mari étaient en instance de divorce.

« Dans ma vingtaine, j’ai divorcé, j’ai commencé une thérapie, j’ai vécu seule pour la première fois avec deux jeunes enfants », a-t-elle écrit en légende d’un Vidéo TikTok la montrant debout dans une maison vide.

Elle et Dakota Mortensen ont commencé à sortir ensemble plus tard cette année-là.

Aujourd’hui, Paul dit qu’elle, son ex-mari et son partenaire actuel s’entendent bien, et elle dit que cela ne la dérange pas d’avoir autant de vieilles vidéos de son ex-mari encore publiées sur les réseaux sociaux.

« Il fait toujours partie de mon histoire, de ma vie. C’est le père de mes enfants », a-t-elle déclaré dans une récente interview avec TODAY.com alors qu’elle faisait la promotion de sa nouvelle série de téléréalité sur Hulu. « Donc (Tate) restera toujours une figure importante dans leur vie et dans la mienne. »

Elle a ajouté que son ex-mari et Mortensen « s’entendent bien ».

« Ce sont des amis, vous savez, et je suis amie avec le partenaire de Tate », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si cela met quelqu’un mal à l’aise, mais ce n’est pas grave, car je pense que cela fait partie de mon histoire. C’est authentique. »

En novembre 2022, Paul révélé elle avait vécu une grossesse extra-utérine après avoir conçu un bébé avec Mortensen.

Une grossesse extra-utérine survient lorsque l’ovule fécondé s’implante à l’extérieur de l’utérus, ce qui signifie que la grossesse n’est pas viable, selon la Clinique Mayo.

« À l’époque, je me sentais très seul et il n’y avait pas beaucoup d’histoires sur le sujet, donc si vous êtes là-bas en train de lutter contre cela, vous n’êtes pas seul », a déclaré Paul dans un article ultérieur. Vidéo TikTok.

« Après avoir saigné pendant sept semaines, je suis entrée dans une profonde dépression, et on m’a dit qu’il était normal de souffrir d’une dépression post-partum », a-t-elle également déclaré. « En fait, je n’ai pas réalisé à quel point cette expérience était traumatisante jusqu’à ce que je m’en sois remise. »

En mars 2024, elle et Mortenson ont accueilli un fils, Ever True.

« Ever True est né le 19 mars, il pesait 3 kg et 600 g une semaine plus tôt et nous avons passé les deux meilleures semaines avec lui. Nous t’aimons tous tellement, merci d’avoir fusionné notre famille », a-t-elle écrit sur Instagram après la naissance d’Ever.

Paul publie régulièrement des articles sur ses trois enfants sur les réseaux sociaux, et elle a réfléchi à la vitesse à laquelle le temps passait dans un article célébrant le premier anniversaire d’Ocean en juin 2021. Instagram poste.

« Je refuse de croire que cela fait un an que je suis avec mon Ocean, mais le calendrier dit le contraire. Joyeux anniversaire à mon adorable garçon, JE T’AIME tellement », a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle, d’Ocean et d’Indy. « Le temps passe vite, il faut chérir ces jeunes années. »

Elle a également célébré le quatrième anniversaire d’Indy le Instagram en août 2021.

« Joyeux 4e anniversaire à ma petite fille parfois impertinente et douce », a-t-elle écrit en légende. « Je n’arrive pas à croire qu’elle a quatre ans. Indy est extrêmement intelligente et est la grande sœur la plus mignonne d’Ocean. Elle adore le maquillage, les ongles, les robes, tout ce qui est féminin. Elle commence bientôt l’école ici et j’ai hâte de voir la prochaine étape de sa vie. J’aime mes bébés, plus de mots peuvent le dire. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com