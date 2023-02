Qui est Tanu, la petite amie supposée du mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani ?

L’actrice de télévision Rakhi Sawant a récemment révélé que son mari Adil Durrani la trompait avec une autre fille. Elle a également révélé le nom de sa nouvelle petite amie. En parlant aux papas, Rakhi a révélé que la nouvelle petite amie d’Adil est Tanu.

Selon les médias, l’affaire d’Adil a commencé lorsque Rakhi était à l’intérieur de la maison Bigg Boss Marathi. Rakhi a appris la nouvelle petite amie d’Adil lorsqu’elle est sortie de la maison controversée après cinq semaines. Pendant ce temps, les photos d’Adil Durrani et de sa petite amie deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Selon le profil Instagram de Tanu, elle est mannequin de profession et compte plus de 608 000 abonnés. Elle est assez célèbre sur les réseaux sociaux et a également figuré dans certains albums de musique.

Mardi, Rakhi Sawant a déposé une FIR contre son mari alléguant qu’il lui avait pris de l’argent et des bijoux. Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police de Mumbai à Oshiwara, Rakhi a déclaré : « Il est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et me menace. et j’avais peur. Il a dit que tu m’avais diffamé dans les médias.

La police a déposé un FIR sous IPC Sec 406 et 420 contre Adil Durrani et l’a convoqué pour interrogatoire. Rakhi, le mois dernier, a révélé qu’elle avait épousé Adil en 2022. S’adressant à Instagram, elle a partagé une photo de leur prétendu certificat de mariage qui montre que le mariage a eu lieu le 29 mai 2022. Pendant ce temps, Rakhi a également publié une vidéo de bobine Instagram où on la voit en train de guirlander Adil et a partagé une vidéo d’elle avec Adil et ce qui semble être un Qazi officiant une cérémonie.

Depuis que Rakhi a annoncé la nouvelle de son mariage sur les réseaux sociaux, plusieurs rapports ont fait surface affirmant qu’Adil avait nié s’être marié avec Rakhi. Des photos du duo ont fait le tour d’Internet. Quelques jours plus tard, Adil s’est rendu sur son compte Instagram et a confirmé son mariage avec Rakhi. (Avec les entrées de l’ANI)

