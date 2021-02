Qui est Swati Mohan, le scientifique d’origine indienne qui fait atterrir le rover Mars sur la planète rouge?

Le monde assistera à l’atterrissage historique du Perseverance Rover de la NASA, qui tentera de toucher le cratère Jezero de Mars plus tard dans la nuit. Ce sera le 19 février à 2 h 25 IST (heure normale de l’Inde).

Le Rover Perseverance a été lancé depuis la station aérienne de Cap Canaveral, en Floride, le 30 juillet 2020, et effectuera son atterrissage sur un ancien delta du fleuve dans un lac qui remplissait autrefois le cratère de Jezero.

Le rover Perseverance transporte sept instruments pour mener une «science sans précédent et tester de nouvelles technologies sur la planète rouge», selon la NASA. Comme il passe une année sur Mars, ce qui équivaut à deux ans sur Terre, le rover recherchera des signes de vie microbienne ancienne, ce qui fera avancer la mission de la NASA d’explorer l’histoire de l’habitabilité sur Mars. Le rover dispose d’une foreuse qu’il utilisera pour collecter des carottes de roches et de sol martiens, puis les stocker dans des tubes scellés pour une future mission qui les ramènerait sur Terre pour une analyse détaillée.

A LIRE AUSSI: Mars Rover Perseverance de la NASA affrontera « sept minutes de terreur » avant d’atterrir sur la planète rouge

Ce qui se passe ce soir serait certainement un événement passionnant pour tous les ingénieurs et scientifiques impliqués dans l’ensemble de ce projet. Et parmi eux, l’excitation serait particulièrement forte pour un Dr Swati Mohan en particulier.

S’adressant à Twitter, le Dr Swati Mohan avait également tweeté: « Il reste 10 jours !! #CountdownToMars »

A LIRE AUSSI: Le Rover Perseverance de la NASA est sur le point d’atterrir sur Mars. Voici comment vous pouvez en être témoin

[hq]Qui est le Dr Swati Mohan?[/hq]

Le scientifique indo-américain est le responsable des opérations de guidage, de navigation et de contrôles (GN&C) de Mars 2020. Elle a dirigé le système de contrôle d’attitude de Mars 2020 pendant les opérations. En outre, elle a été l’ingénieur système principal tout au long du développement. Elle est une excellente communicatrice entre le sous-système GN&C et le reste de l’équipe du projet. Elle s’occupe de l’équipe, planifie la dotation en personnel de contrôle de mission pour GN&C et est responsable de diverses politiques et procédures utilisées par le GN&C dans la salle de contrôle de la mission.

Selon NASA, Le Dr Mohan avait émigré de l’Inde aux États-Unis à l’âge de 1 ans. Elle a grandi dans la région métropolitaine du nord de la Virginie-Washington DC. Elle a ensuite obtenu son BS de l’Université Cornell en génie mécanique et aérospatial, et a obtenu sa maîtrise et son doctorat du MIT en aéronautique / astronautique. Elle a travaillé sur plusieurs missions telles que Cassini (mission sur Saturne) et GRAIL (une paire de vaisseaux spatiaux en formation sur la Lune). Elle travaille sur Mars 2020 depuis presque le début du projet en 2013 et travaille actuellement au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

[hq]Qu’est-ce qui a inspiré le Dr Mohan à devenir scientifique? [/hq]

À l’âge de 9 ans, après avoir regardé «Star Trek» pour la première fois, le Dr Mohan était assez étonné des belles représentations des nouvelles régions de l’univers qu’ils exploraient. Elle avait immédiatement réalisé qu’elle voulait faire ça et «trouver de nouveaux et beaux endroits dans l’univers». Simultanément, Mohan a également voulu devenir pédiatre jusqu’à l’âge de 16 ans. C’est pourtant son premier cours de physique et le «grand professeur» qu’elle a obtenu qu’elle a considéré «l’ingénierie» comme un moyen de poursuivre son intérêt pour l’exploration spatiale.

[hq]Comment le travail du Dr Swati contribue-t-il au succès de Mars 2020 Perseverance Rover? [/hq]

Le sous-système de guidage, navigation et commandes (GN&C) de Mars 2020 est constitué des «yeux et oreilles» du vaisseau spatial et aide à orienter le vaisseau spatial dans l’espace. Pendant la mission, le GN&C détermine l’orientation de la croisière, s’assure que le vaisseau spatial est correctement pointé dans l’espace (panneaux solaires vers le soleil, antenne vers la Terre) et manœuvre le vaisseau spatial pour l’amener là où l’objectif est d’atteindre, selon à la NASA.

Le rover à six roues devrait mettre sept minutes à descendre du sommet de l’atmosphère martienne à la surface de la planète en moins de temps que la transmission radio de plus de 11 minutes vers la Terre. Ainsi, la dernière descente autoguidée de jeudi de l’engin spatial du rover devrait se produire pendant un intervalle de coup de poing blanc que les ingénieurs du JPL appellent affectueusement les «sept minutes de terreur».