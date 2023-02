Qui est Suzie Templeton et est-elle mariée ?

SUZIE Temple est surtout connue pour être une animatrice oscarisée

Elle était le cerveau derrière Peter et le loup, mais qui est-elle et est-elle mariée ?

Suzie a remporté un Oscar[/caption]

Qui est Suzie Templeton ?

Suzie Templeton a grandi à Highfield à Southampton.

Enfant, elle a montré un intérêt pour l’animation en commençant à travailler comme animatrice avec son frère aîné.

Les deux enfants ont créé des effets spéciaux pour les films familiaux de son frère.

Suzie a ensuite trouvé la gloire en travaillant comme animatrice après avoir essayé d’autres emplois.

Elle a rencontré un énorme succès tout au long de sa carrière, notamment lorsqu’elle a créé Pierre et le loup.

Avant de trouver sa passion en tant qu’animatrice, Suzie a obtenu un diplôme en sciences de l’University College London.

Elle a parcouru le monde en occupant plusieurs emplois avant de travailler comme professeur d’anglais dans un refuge et un orphelinat pour femmes indiennes au milieu de la vingtaine.

Templeton a ensuite reçu une image de Wallace et Gromit de Nick Park par sa mère, ce qui l’a inspirée à commencer à travailler avec des sculptures, des modèles et des marionnettes pour l’animation en stop motion.

Sa carrière professionnelle dans l’animation a commencé après s’être inscrite au Surrey Institute of Art and Design avant d’aller au Royal College of Art.

Quels prix Suzie Templeton a-t-elle remportés ?

Suzie a réussi à remporter de nombreux prix tout au long de sa carrière.

Après avoir quitté le RCA, elle a commencé à travailler sur une interprétation moderne de Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, avant d’être approchée par le cinéaste et producteur Hugh Welchman et le chef d’orchestre Mark Stephenson lui demandant de créer une séquence animée à jouer lors d’une performance orchestrale en direct. .

Suzie a commencé le projet seule à la maison avant de déménager dans un studio.

La production du film a nécessité plus de deux cents personnes et plus de cinq ans.

Cependant, il semble que cela en valait la peine car il a remporté de nombreux prix, dont l’Oscar du meilleur court métrage en 2008.

Suzie a également remporté des prix pour son premier projet Stanley de 1999 ainsi qu’un BAFTA pour Dog qu’elle a produit en 2001.

Suzie Templeton est-elle mariée ?

On ne sait pas si Suzie est mariée ou non.

L’animatrice primée a tendance à garder sa vie personnelle privée.

On ne sait pas non plus si Suzie a des enfants.