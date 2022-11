Qui est Susie, la femme de James Cleverly, et ont-ils des enfants ?

QUAND James Cleverly est loin de la politique, il passe du temps avec sa femme Susie Cleverly.

Le couple a parlé du diagnostic de cancer de Susie et de la façon dont ils se sont soutenus et ont traversé la terrible expérience.

Susie Cleverly a reçu un diagnostic de cancer du sein en décembre 2021 Crédit: Sky News

Qui est Susie, la femme de James Cleverly ?

Susie Cleverly aime garder sa vie très privée et on ne sait pas grand-chose de la femme du ministre des Affaires étrangères.

Le couple s’est rencontré à l’université et est resté ensemble depuis.

Susie a aidé son mari, James Cleverly, à traverser sa carrière politique et à surmonter les obstacles.

Pendant ce temps, James a essayé d’être un grand soutien pour sa femme lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer.

Il semble que Susie était secrétaire à la Point and Fire Media Company lors de sa création en 2007.

Cependant, la société qui était impliquée dans l’édition Web et la vente d’annonces a été dissoute en 2011.

Quand Susie a-t-elle reçu un diagnostic de cancer ?

Susie Cleverly a reçu un diagnostic de cancer du sein en décembre 2021.

Elle avait repéré une peau capitonnée sous son sein droit juste un mois avant qu’elle ne soit diagnostiquée.

Lorsque Susie a découvert qu’elle souffrait d’une telle maladie, elle a admis qu’elle “avait éclaté en sanglots” et “pleuré la majeure partie de la journée”.

Elle a ajouté: “Je n’arrivais tout simplement pas à prononcer les mots.

Susie a passé huit mammographies en une journée, mais les médecins n’ont rien détecté jusqu’à ce qu’un scanner montre trois bosses dans son sein et un nœud dans son bras.

Après une IRM, les médecins ont trouvé 12 bosses.

Elle a déclaré: “Je n’avais pas peur quand ils m’ont dit cela.

“Je pense que la chose la plus effrayante était le mot ‘cancer’, donc dès que j’ai été d’accord avec le cancer, j’ai juste pensé que j’allais continuer.”

Susie a maintenant subi une mastectomie tout en continuant à recevoir une immunothérapie pour réduire le risque de récidive alors qu’elle est sur la liste d’attente pour une chirurgie reconstructive.

Qu’est-ce que James Cleverly a dit à propos de Susie ?

James Cleverly a trouvé très difficile de gérer le fait que sa femme souffrait d’une maladie grave.

Il a même admis qu’il y avait “quelques fois” où il pensait qu’il pourrait perdre sa femme.

Il a déclaré à Sky News: “Je n’ai pas pensé à ma mortalité, et je n’ai certainement jamais vraiment pensé à perdre Susie, ou à ce que cela pourrait ressembler – et puis tout à coup, vous devez affronter cela. Et, nous sommes proches .”

Intelly a parlé de la façon dont il a géré la situation lorsqu’il a appris la terrible nouvelle.

Il a déclaré: “J’ai dû appeler mon secrétaire privé au ministère des Affaires étrangères pour lui dire” pouvez-vous annuler des réunions parce que je dois rentrer chez moi “, et il a dit” tout va bien ministre?

“J’ai essayé de dire que Susie pourrait avoir un cancer, je ne pouvais tout simplement pas prononcer les mots, je ne pouvais pas parler – j’aime parler, mais je ne pouvais tout simplement pas parler.

“Je suis rentré à la maison, Susie et moi en avons parlé, et j’ai essayé d’appeler [work] encore une fois pour expliquer ce qui se passait – et je ne pouvais toujours pas dire un mot.”

Le soutien de leur famille et de leurs amis a joué un rôle majeur pour qu’ils restent forts et traversent cette expérience difficile.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté: “Il y a eu cette vague massive d’empathie et d’amitié, même de la part de personnes que je ne connaissais même pas particulièrement bien, c’était vraiment touchant.”

Cleverly a également déclaré que si on lui avait proposé le poste de ministre des Affaires étrangères plus tôt dans l’année alors que sa femme suivait une chimiothérapie, il aurait rejeté l’offre.

Il a déclaré: “Si on m’avait demandé il y a peut-être six ou sept mois quand vous aviez subi une chimio, je ne pense pas que j’aurais pu lui donner l’énergie et la concentration que je pense que le travail mérite.

“Elle a toujours été très, très favorable à moi et à ma carrière.

“Et je voyage beaucoup. Je pense que le gros problème, c’est que nous sommes tous les deux, peut-être moi, je suis moins blasé par le temps que nous passons ensemble.

“Alors, quand nous sommes ensemble, nous sommes très, très conscients de rendre ce temps vraiment précieux et vraiment significatif.”

Ont-ils des enfants ?

En 29 ans de mariage, le couple a eu deux enfants.

Ils ont deux fils appelés Freddy et Rupert.