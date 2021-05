Qui est sur The One Show ce soir? Invités et présentateurs révélés

THE One Show est un incontournable de la télé en début de soirée.

Le spectacle a toujours une liste d’invités vedettes, mélangée à des histoires d’actualité de la journée.

Quelle heure est The One Show sur BBC One?

Vous pouvez vous connecter à BBC One à 19 heures les soirs de semaine pour regarder l’émission.

Chaque soir, les présentateurs mélangent des entrevues avec un éventail d’invités célèbres avec un mélange éclectique de sujets allant de l’actualité à la culture pop.

Il est ensuite disponible sur demande sur le BBC iPlayer.

Le spectacle dure une demi-heure.

Qui sont les présentateurs ce soir?

Alex Jones

BBC

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Alex a travaillé comme chercheur à la télévision avant de trouver un emploi dans la lecture de programmes pour enfants en gallois.

Alex a eu d’autres emplois de présentation sur Back In Time For The Factory et Shop Well For Less.

Elle a également participé à Strictly Come Dancing en 2011.

Alex a commencé à présenter The One Show en 2011.

JHermaine Jenas

BBC / Andrew Hayes-Watkins

Jermaine a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel en janvier 2016 à l’âge de 32 ans, bien qu’il n’ait pas joué depuis 2014.

Il était devenu un expert bien connu au moment de sa retraite, travaillant à la fois pour BBC Sport et BT Sport, et continue d’apparaître dans Match of the Day.

Jermaine a continué à mener une brillante carrière dans les médias, présentant un documentaire de la BBC Three sur la criminalité au couteau en avril 2017.

Il a commencé à co-présenter Le spectacle unique en 2020 et a maintenant été annoncé comme un élément permanent du programme à succès de la BBC.

Vous pouvez l’attraper dans l’émission du lundi au mercredi.

Quels invités sont dans l’émission The One ce soir?

Julie Hesmondhalgh

Getty – Contributeur

Après avoir quitté Corrie, Julie est devenue une actrice très demandée.

Elle a eu un rôle principal dans la troisième série de Broadchurch et a joué aux côtés de Dawn French dans The Trouble With Maggie Cole.

L’actrice rejoint Alex et Jermaine ce soir pour parler de sa nouvelle émission de la BBC The Pact.





Depuis combien de temps The One Show existe-t-il?

L’émission de style magazine existe depuis plus d’une décennie, le premier épisode étant diffusé le 14 août 2006.

De 2007 à 2010, il a été accueilli par Adrian Chiles et Christine Bleakley, avant qu’Alex Jones et Jason Manford ne prennent la barre, plus tard remplacés par Matt Baker.

Chris Evans a supervisé les épisodes d’une heure du vendredi soir de 2010 à 2015.

Dermot O’Leary, Phil Tufnell, Zoe Ball et Fearne Cotton font partie des présentateurs invités qui ont remplacé les duos réguliers.