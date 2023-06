Le 19 juin 2023, il a été révélé qu’un sous-marin touristique avait disparu au large de Terre-Neuve, au Canada.

Le navire a été envoyé par OceanGate Expeditions – une société privée qui affrète des voyages touristiques pour explorer l’épave du Titanic – et n’avait plus que quatre jours d’oxygène.

L’homme d’affaires Shahzada Dawood, à droite, et son fils Suleman, à gauche, sont deux des passagers du submersible touristique nommé Titan qui a disparu près de l’épave du Titanic en juin 2023 Crédit : DAWOOD HERCULES CORPORATION/AFP/Getty Images

Qui est sur le sous-marin touristique Titanic ?

Lorsque la nouvelle de la disparition du sous-marin OceanGate a été signalée pour la première fois, on ne savait pas combien de personnes – le cas échéant – se trouvaient à bord.

Il a été confirmé plus tard qu’il y avait cinq passagers à bord.

Deux des personnes disparues dirigeaient l’expédition sous-marine, tandis que les trois autres voyageurs avaient payé 200 000 £ pour être formés pour devenir des « membres d’équipage spécialistes de mission ».

Ruée vers Stockton

Stockton Rush est le PDG d’OceanGate, la société qu’il a fondée en 2009.

Rush est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction au monde à l’âge de 19 ans, après avoir obtenu sa qualification de DC-8 Type/Captain au United Airlines Jet Training Institute en 1981.

Il est titulaire d’un BSE en génie aérospatial de l’Université de Princeton et d’un MBA de la UC Berkeley Haas School of Business.

Hamish Harding

Hamish Harding est un homme d’affaires, aviateur et touriste spatial britannique basé aux Émirats arabes unis.

Il est diplômé de Cambridge avec un diplôme en sciences naturelles et en génie chimique et dirige la société d’avions commerciaux et privés Action Aviation.

Harding détient plusieurs Guinness World Records grâce à ses différentes missions d’explorateur et de touriste spatial.

Il partage deux fils, Rory et Giles, avec sa femme Linda et a également une belle-fille nommée Lauren et un beau-fils appelé Brian.

Shahzada Dawood

Shahzada Dawood est un homme d’affaires et milliardaire pakistanais basé au Royaume-Uni.

Dawood est le vice-président de la société holding d’investissement publique Dawood Hercules Corporation.

Il est également un ami du roi Charles et est membre du conseil d’administration de l’association caritative du roi The Prince’s Trust International.

Un porte-parole du King a déclaré qu’il avait « demandé à être tenu au courant de la situation ».

Sulaiman Dawood

Sulaiman est le fils de Shahzada Dawood.

Il n’a que 19 ans.

Avant l’expédition OceanGate, Sulaiman vivait au Royaume-Uni avec son père, sa mère Christine et sa sœur Alina.

Paul-Henri Nargeolet

Paul-Henry Nargeolet est le directeur de la recherche sous-marine pour E/M Group et RMS Titanic, Inc.

Il dirigeait l’expédition OceanGate aux côtés de Stockton Rush.

Nargeolet est né à Chamonix, en France, bien qu’il ait passé 13 ans de sa vie à grandir en Afrique avec sa famille.

C’est à l’âge de 16 ans qu’il rentre à Paris pour parfaire ses études, il sert dans la Marine nationale française pendant plus de 20 ans.

Il a ensuite rejoint l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer (IFREMER), où, selon sa biographie du groupe E/M, il a « dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987 ».

Quand le sous-marin touristique Titanic a-t-il disparu ?

Le 19 juin 2023, 11 décennies après le naufrage du Titanic, il a été signalé que le sous-marin touristique avait disparu.

Le sous-marin était parti visiter l’épave du navire Titanic condamné le dimanche 18 juin, mais n’est jamais revenu.

Le sous-nommé Titan a été conçu par une équipe d’ingénieurs de la Nasa mais serait piloté par une manette Playstation renforcée.

Il n’y a pas de système GPS, l’équipage s’appuyant plutôt sur les textes d’une équipe au-dessus de l’eau.

Le sous-marin envoie des SMS pour communiquer avec une équipe sur le navire de transport le Polar Prince – qui reste au-dessus de l’eau.

On comprend que Titan a perdu le contact avec le Polar Prince à peine une heure et 45 minutes après le début de son voyage vers le fond de l’océan.

Le 21 juin, des bruits de claquement ont été entendus sous l’eau lors de la recherche du navire disparu, suscitant un nouvel espoir que les membres d’équipage pourraient demander de l’aide.

Les chercheurs ont déclaré avoir entendu des coups toutes les 30 minutes alors qu’ils cherchaient le Titan.

Quelle est la profondeur du Titanic et où a-t-il coulé ?

Les restes du Titanic se trouvent au fond de l’océan à environ 350 milles marins au large de Terre-Neuve, au Canada.

L’épave repose à 3 800 mètres sous la surface de l’océan Atlantique Nord depuis son naufrage en 1912.

Cela équivaut à une profondeur d’environ 12500 pieds.

L’océanographe et géologue marin américain Robert Ballard et l’océanographe et ingénieur français Jean-Louis Michel ont découvert l’épave du Titanic en 1985.

Le navire a été retrouvé gisant en deux morceaux principaux à environ 2 000 pieds l’un de l’autre.

En 2012, l’épave du Titanic a été nommée site du patrimoine mondial de l’UNESCO.